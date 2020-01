Goic acusa “campaña del terror” de la derecha: “Se han ido sacando la careta los que dijeron que no quieren nueva Constitución”

La senadora Carolina Goic (DC) acusó una “campaña del terror” desde parte de la derecha de cara al plebiscito constituyente del 26 de abril, y sostuvo que el Gobierno sigue pensando que la solución a la crisis es una agenda anti delincuencia y más represión.

En conversación con Radio Infinita, la parlamentaria por Magallanes criticó a los sectores de Chile Vamos que se han cuadrado con el rechazo bajo el argumento de la falta de condiciones de paz social en el país, señalando que este debate sobre “cómo va a venir marzo, el orden público, es la campaña del terror que está haciendo la derecha y sabemos por qué es y ahí se han ido sacando la careta los que dijeron con claridad que no quieren nueva Constitución”.

En paralelo, advirtió que “el Gobierno me parece que sigue pensando que la solución a la crisis es una agenda anti delincuencia o de represión. Lo decíamos con mucha claridad, yo no tengo ningún complejo en aprobar la ley anti saqueos y me parece que ellos todavía están en esa lógica. No hay un Gobierno donde tú notes una unidad y una agenda clara”, agregó la senadora DC.

Sobre el rol de los partidos durante esta crisis social, la senadora afirmó que las colectividades se están aferrando a sus espacios de poder, pero la tarea hoy es que “salgamos a la calle, hagamos formación ciudadana y busquemos a los mejores candidatos (…) informar a la gente, dar garantías de este proceso, dar señales claras respecto de algunos temas.