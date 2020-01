ACES nuevamente llama a boicotear la PSU y advierte que "los rectores han sido cómplices de la persecución a secundarios"

Se acerca la nueva fecha de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la que se realizará el 27 y 28 de enero para los alumnos que no pudieron rendirla por las manifestaciones de la anterior fecha. Dichas protestas se volverán a repetir, ya que el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Víctor Chanfreau, nuevamente hizo un llamado a boicotear la prueba.

"Queremos hacerle un llamado a los universitarios a enfrentarse a los rectores que han sido cómplices hoy día de la persecución que estamos sufriendo hoy día los estudiantes secundarios", dijo el dirigente en un punto de prensa convocado este martes.

"Tenemos que tener claro que tanto estudiantes secundarios como universitarios no podemos estar nunca más solos y nos tenemos que apoyar en la lucha que estemos dando hoy en día", añadió.

"También llamamos a la solidaridad a los examinadores que también se pueden hacer parte del proceso de movilización manifestando su descontento", señaló Chanfreau

A los secundarios, que rinden la prueba y los que no lo harán, los llaman a "la empatía, al apañe mutuo. Tenemos claro que hoy en día existe la posibilidad y existe un cuestionamiento al modelo de mercado que estamos viviendo y existe la posibilidad de cambiarlo para que seamos todos y todas quienes podamos ingresar a la educación superior, en especial los hijos de los trabajadores, de los humildes de este país, entonces el llamado es a movilizarnos, rindan o no la prueba porque el apañe y la lucha colectiva tiene que ir primero hoy en día".

"Hoy día no existe una normalidad y no puede ser que pretendan ingresar con Carabineros a resguardar este proceso educativo, ¿Acaso efectivamente Carabineros es una institución que puede asegurar un control o un proceso educativo? Nos parece vergonzoso, cómo pretenden que los mismos estudiantes que han sido golpeados, torturados, mutilados den la prueba en paz con carabineros resguardando que no hayan manifestaciones", afirmó.

"El Gobierno del 6% nos dice a nosotros que somos una minoría, cuando ha quedado expresado en las calles que la mayoría de quienes se están manifestando en los territorios, en conjunto con las comunidades educativas y en los liceos", sentenció.