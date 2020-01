Codina desmiente llamado a postergar elección de gobernadores y critica a alcaldes que no "estuvieron en las reuniones"

Este año, en específico el 25 de octubre, se deben realizar las primeras elecciones de gobernadores regionales. Sin embargo, han estado en tela de juicio debido a lo ocurrido en el país tras el 18 de octubre pasado. En algunos casos, se ha dicho que se suspenderá, pero la información no está del todo claro.

Los alcaldes son los que más han mostrado reparos. En una reunión de algunos de estos, el martes pasado, se le propuso al Gobierno aplazar los comicios. Esto fue criticado por otros alcaldes ausentes de la reunión, quienes dijeron que esa decisión "no representa a todos".

Germán Codina, presidente de la asociación de alcaldes y participante de dicha reunión, en entrevista con EmolTV, explicó sus dichos: "yo planteé que se pospusiera a título personal. Creo que no está el ánimo para permitir que se instale una autoridad de adorno, con una remuneración importante de 8 millones. No puede ser que una autoridad en la que todos tenemos confianza, sea un fiasco".

En ese sentido, "no dijimos nunca que se pospusiera, algunos medios sacaron conclusiones. O se quedaron con algunos alcaldes que sí dijeron eso en la interna." aclaró Codina.

A los alcaldes que criticaron pero que no asistieron a la reunión, Codina les pidió "el mismo respeto, yo nunca le he cargado declaraciones que nunca han hecho. Me molesta que haya alcaldes que ni siquiera estuvieron en las reuniones y te acusan de algo, eso es mentir",

Sobre los supuestos dichos el alcalde aclaró que las conversaciones sobre aplazar el proceso fueron en la interna y no en sus declaraciones. "Si ustedes ven todos los medios de prensa, en ninguno hay una declaración mía. Yo nunca planteé eso. Pero, terminemos en nuestro país con esa encrispación de que si alguien opina distinto se haga camotera".