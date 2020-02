Sigue la teleserie en el Ministerio Público: Emiliano Arias involucra al Fiscal Nacional en una querella contra Sergio Moya y Pablo Gómez

Luego de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de remoción contra el Fiscal Regional de O'Higgins Emiliano Arias, el persecutor ha iniciado su propia ofensiva. Este sábado se hizo pública parte de una querella contra el fiscal Sergio Moya ex jefe de la unidad de Alta Complejidad en la región y contra el ex fiscal Pablo Gómez. Ambos están incluidos en la acción judicial que los acusa de haber cometido los delitos de tráfico de influencias, violación de secreto y obstrucción a la investigación.

Según reveló Radio Bío Bío, el texto de la querella incluye fragmentos de conversaciones en whatsapp entre el Fiscal Nacional Jorge Abbott y su subalterno, Sergio Moya, en relación a “sacar de órbita de la Fiscalía Regional de O’Higgins causas entre las que se encuentra los abusos sexuales de la Iglesia Católica y la causa seguida en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua”.

En la querella se solicita que la justicia "formalice y posteriormente acuse a todos los responsables de los referidos ilícitos, procurando obtener, ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal correspondiente, la condena de todos los responsables por el máximo de las penas contempladas en la ley, más el pago de las indemnizaciones civiles que procedan y las costas de la causa".

Marcos Contreras, abogado de Emiliano Arias, reconoció que las "copias forenses" de los mensajes en el celular del fiscal Sergio Moya las obtuvo nada menos que desde por parte de uno de los imputados en el caso de la Operación Huracán. Esta persona se las hizo llegar el 3 de diciembre.

A continuación un fragmento de una conversación contenida en la querella que publicó en parte Radio Bío Bío:

09-04-19 00:01 -Moyita: Don Jorge, disculpe que le escriba a esta hora, pero hace poco se concretó un quiebre irremediable con mi Fiscal Regional Emiliano Arias. La utilización espuria de la causa de la iglesia y ahora la de la Corte de Rancagua es una carga que no pienso aceptar. No es posible que utilice las dificultades que han sucedido para reunirse con el ministro del interior Chadwick y Luis Hermosilla ayer domingo para ver la forma de causar daño a la cabeza de nuestra institución a propósito de la reunión con el señor Letelier. Le anuncie que veré la forma de dejar esta región por que los intereses extraoenales ya van más allá de lo antietico. Ojalá me pueda recibir lo antes posible. Le reitero mis disculpas por la hora.

09-04-19 03:43 -Fn: Sergio, estoy disponible para reunirnos a la brevedad. Entiendo que estás en curso en Santiago, juntemosnosa la hora de almuerzo si te es para doble.

09-04-19 04:00 -Moyita: Muchas gracias allá estaré, nuevamente disculpe la hora pero no puedo dormir.

09-04-19 09:09 -Fn: Estimado Sergio, a raíz de mi últimas experiencias desde hace un tiempo he resuelto que en mis reuniones siempre esté presente una tercera persona. Quién te resulta más cómodo: Marta Herrera, Mauricio Fernández o Mauricio Salinas.

09-04-19 09:22 -Moyita: Mauricio Fernández y si lo estima también Mauricio Salinas. Por lo demás es una medida más que necesario.

-04-19 09:35 -Fn: (Emoticón de pulgar hacia arriba)

09-04-19 09:40 -Moyita: Cómo a qué hora don Jorge? Yo estoy a su disposición.

09-04-19 09:49 -Fn: 13.30 en mi oficina

09-04-19 09:49 -Moyita: Gracias.