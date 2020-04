En la antesala de la licitación del 5G, Subtel, telefónicas privadas y FNE defienden propuesta de nuevo límite de espectro

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) planteó hace algunas semanas los nuevos límites de espectro en el segmento de telecomunicaciones. Dicha propuesta fue reclamada por Netline y Conadecus, pero, por otro lado, apoyada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, las compañías telefónicas privadas y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

La propuesta consiste en un mix de bandas con límites dinámicos -de hasta 35%, dependiendo de la frecuencia-, lo que implica que en las futuras asignaciones no será obligación revisar o validar los límites espectrales cada vez que se concurse una nueva frecuencia. Al respecto, la subsecretaria Pamela Gidi dijo, a través de una videoconferencia ante la Corte Suprema con los actores del mercado, que con esto, "estaremos creando un ecosistema digital que entregue mayores certezas, tanto jurídicas como económicas y agilidad para fomentar las futuras inversiones en el sector".

En tanto, la FNE argumentó durante los alegatos que "los operadores deben contar con un portafolio diversificado, pero no idéntico". Por otro lado, el representante del gobierno, Raúl Letelier, miembro del Consejo Defensa del Estado, dijo que "el límite no produce solución al tema de competencia. La solución es que el Estado libere MHz y los ponga en el mercado. Para poder hacer eso existe la política de límites máximos y esta a su vez no dice cuántos operadores deben existir".

Las compañías privadas -Entel, Claro, Movistar, Wom- también opinaron y valoraron la propuesta: "Hay una excesiva judicialización en el sector de telecomunicaciones que inhiben los esfuerzos de inversión", dijo el representante de Movistar, Javier Velozo.

La abogada de Wom, Lorena Pavic, agregó que los nuevos límites de espectro "van a permitir el equilibrio competitivo si existe acceso al espectro radioeléctrico. De lo contrario techos van a ser letra muerta".

El abogado de Claro, Pedro Rencoret afirmó que la reclamación es "infundada, ya que Subtel tiene las facultades para fiscalizar el uso eficiente del espectro".

Finalmente Cristóbal Eyzaguirre, el representante Entel, señaló que los modelos de entrega de espectro de Conadecus y Netline perjudican la dinámica del negocio. "Las compañías son distintas, heterogéneas. Tienen inversiones y estrategias distintas. Si se quiere forzar la homogeneidad se perjudicará a los consumidores finales".

Esta discusión se da en la antesala de la licitación de la red 5G.