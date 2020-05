Covid-19: Montreal pospone fin de restricciones a funcionamiento de comercios

Las autoridades de Quebec, la provincia canadiense que ha sufrido la mayor cantidad de infecciones por coronavirus, anunciaron el lunes la prórroga por una semana del cierre de los establecimientos comerciales.

Si bien se permitió la reapertura de las tiendas el lunes en el resto de la provincia de habla francesa, el primer ministro de Quebec, Francois Legault, decidió retrasar esta medida en Montreal.

La provincia de Quebec ha acumulado más de la mitad de las 3.900 muertes por coronavirus registradas en el país. En Montreal se han producido a su vez la gran mayoría de las 66.000 infecciones.

La capital de la provincia francoparlante se ha convertido en el epicentro canadiense de la epidemia.

"Les informo que por el momento hemos decidido posponer la reapertura de negocios comerciales en el área metropolitana de Montreal", dijo el primer ministro a la prensa. "En lugar del 11 de mayo, será el 18", precisó.

Legault lucía un nuevo corte de pelo. "Antes de que me hagan la pregunta les digo que fue mi esposa Isabelle la que me cortó el cabello. Así que he estado respetando las pautas de confinamiento, solo quería que todos lo supieran", agregó con una sonrisa.

La decisión se produjo luego que expertos en atención médica alertaran sobre la existencia de muy pocas camas de hospital para hacer frente a una eventual afluencia de pacientes de COVID-19, algo que podría suceder si se aliviaran las restricciones, explicó.

Legault dijo que el margen de maniobra "sigue siendo muy estrecho" en Montreal, y señaló que por la misma razón no descartó posponer la reapertura de las escuelas primarias y guarderías, programada para el 19 de mayo.

Quebec es la única de las provincias de Canadá que ha decidido reabrir sus escuelas primarias para finales de este año académico, en junio.

También es la única región que ha permitido que las tiendas minoristas vuelvan a funcionar.

La vecina provincia de Nuevo Brunswick no ha permitido tampoco la reapertura, a pesar de que el lunes marcó su sexto día sin nuevos casos de coronavirus. Las 118 personas infectadas se han recuperado.