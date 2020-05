Diputado Romero (RN) critica medida que levantó prohibición de celebrar actividades religiosas: "Es irresponsable y populista"

El diputado de Renovación Nacional, Leonidas Romero criticó la decisión que adoptó el seremi de Salud del Bío-Bío, Héctor Muñoz, quien levantó la medida de prohibición de celebrar actividades religiosas.

Al respecto, el parlamentario se mostró molesto y manifestó "que es una medida irresponsable, populista, porque vemos cómo han aumentado los contagiados a nivel nacional".

"Agradecer a la gente de nuestra región que ha actuado en forma responsable, que ha cuidado el andar con mascarillas, algunos con guantes, el resguardo necesario, se ha quedado en la casa y hemos visto también la irresponsabilidad de algunos pastores evangélicos que hicieron culto y contagiaron a muchas personas", agregó.

Por otro lado, Romero planteó el temor de que esta medida pueda tener algún propósito político pues es sabido por todos que el seremi ha impulsado fuertemente la creación de un partido evangélico y que prontamente, dejará su cargo para lanzar una candidatura.

"Autorizar una medida como esta, de verdad, creo que no corresponde. [...] Lamento que el señor seremi esté tomando estas medidas. Me gustaría conocer la opinión del Ministro, me gustaría conocer la opinión del Presidente de la República, también la opinión del Ministro del Interior, porque no creo que el señor seremi se mande solo ante una situación tan grave como la que estamos viviendo con el COVID-19" finalizó.