Diputado Eguiguren (RN) por créditos a pymes en pandemia: “La banca es el verdadero coronavirus que estamos sufriendo”

El parlamentario de Renovación Nacional señaló que las cifras entregadas esta mañana por los ministros de Hacienda y Economía no representan el escenario real que las mipymes viven hoy, y exige que la Banca entregue información pertinente para aquellas personas que esperan saber si se aprobó o no esta ayuda económica.

Esta mañana se dio a conocer un balance de los créditos aprobados por la banca a la fecha para apoyar a las pymes y emprendedores durante esta pandemia del Coronavirus. El conteo entregado por los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y de Economía, Lucas Palacios, mostró que alrededor de 20 mil créditos han sido aprobados por la banca, de los cuales el 80% ha sido para las pymes.

En respuesta a esto, el diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, alzó la voz, señalando que dicho escenario no representa la situación de las pymes las últimas semanas, con quienes se reúne todos los jueves, y que se han incumplido las normas aceptadas una vez que se hizo la inyección de fondos, 24 mil millones de dólares, que irían en ayuda directa de las pymes.

“La banca debería sincerarse y decirle la verdad a Chile. Que digan a cuantas empresas le han rechazado el crédito FOGAPE, y porque razones lo han hecho. Estos son créditos garantizados por el estado, es por eso que la banca tiene el deber moral y ético de apoyar a las pymes, y no lo están haciendo”, enfatizó el parlamentario.

Según explica Eguiguren a la fecha la entrega de los fondos a las pymes no asciende el 50% del total de las solicitudes, lo que se puede aterrizar en las empresas acogidas a la ley de protección del empleo, potenciales solicitantes de este beneficio.

“Que la banca se sincere y diga la verdad. Que no le siga mintiendo a los chilenos. Necesitamos que a las pymes les vaya bien, porque si no le va bien la tasa del desempleo va a llegar al 20%. Eso es lo que quiere la banca. La Banca es el verdadero Coronavirus que estamos viviendo nosotros hoy día”, declaró el parlamentario de la región de Coquimbo.

Otro punto a considerar, según el diputado, son las inversiones, donde la banca “tiene a su disposición 24 mil millones de dólares garantizados por el Estado para que vayan en beneficio de las pymes. El estado incrementó en 3 mil millones de dólares el fondo fogape, para que la banca los pudiera entregar. De esos 3 mil millones del incremento solamente, se han colocado 1.200 millones, menos de la mitad del incremento que el estado le ha entregado a la banca para que lo coloque en las pequeñas y medianas empresas”.

“Eso es una verguenza, una falta de sensibilidad y generosidad. La banca tiene pecho frío con el drama que está viviendo hoy la pequeña y mediana empresa. No puede ser. Primero no responden a la solicitud de crédito, ni siquiera con un no", agregó.

Por último, Eguiguren sostuvo que "la banca hace vista Gorda de una norma, de una definición que se dio para este crédito fogape, que era entregar 3 meses de venta. Tercero. Acá hay que decirle definitivamente. Que ellos siempre quieren ganar. Uno invierte en un banco 1 millón de pesos, y rentabiliza 22 mil pesos. Mientras que la banca le cobra 70 mil pesos por ese millón de pesos”.