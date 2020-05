Investigación chileno-francesa crea aparato capaz de detectar el movimiento de los virus

Todo objeto, independiente de su tamaño, genera una frecuencia y una señal, tal como lo hace la cuerda de una guitarra. Hasta ahora no existe algo que pueda detectar una señal a nivel nanométrico de frecuencia ajustable, es decir, a la escala de una milésima de millonésima de metro o a escalas de decenas de átomos, pero eso está a punto de cambiar.

“Nosotros diseñamos, a escala nanométrica, un dispositivo opto-mecánico que sería algo así como las cuerdas de una guitarra o de un bajo... estos tienen la la capacidad de vibrar ante las frecuencias de objetos sumamente pequeños, funcionan con fotones de luz”, explica Marcel Clerc, académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

El dispositivo además mejora “la detección de señales débiles por medio de resonancia vibratoria de frecuencia sintonizable, esto puede ser valiosa para áreas como la telecomunicación, la computación cuántica como miras al desarrollo de puertas lógicas, y así como para operación de memoria”, afirma el también doctor en Física de la Universidad de Niza (Francia).

Un instrumento que aumenta la eficiencia

Aunque ya se han estudiado dispositivos parecidos que pueden detectar señales débiles, la originalidad de este estudio es que “nuestra teoría permite desarrollarlos con frecuencias ajustables, lo que abre nuevas posibilidades. Nuestra creación es una verdadera membrana optomecánica que además es capaz de hacer más eficiente el funcionamiento de procesos electrónicos e informáticos”, dice Clerc.

Para la construcción de la membrana los científicos trabajaron durante cuatro años, en la siguiente etapa pretenden incorporar estos dispositivos a otros elementos nanométricos y poder lograr nuevos dispositivos más flexibles.

Además del Clerc, participaron en la investigación, Avishek Chowdhury, Remy Braive y Sylvain Barbay de la Universidad de Paris-Sud, junto a Isabelle Robert-Philip de la Universidad de Montpellier y de la Universidad de País.

Los resultados aparecieron publicados en la revista Nature Communications en el artículo “Weak signal enhancement by non-linear resonance control in a forced nano-electromechanical resonator” (Mejoramiento de señal débil por control de resonancia no lineal en un forzado resonador nano-electromecánico).

Para ver el artículo original publicado en Nature Communications revise aquí.