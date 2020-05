Metallica edita en plataformas digitales la nueva versión de “Blackened”

Los estadounidenses de Metallica han sido una de las agrupaciones más activas durante la cuarentena. A través de sus distintas plataformas digitales, han estado constantemente publicando material para sus seguidores.

Uno de estos regalos fue "Live in Chile 93`-´17", compilado de sus actuaciones en Chile realizadas desde 1993. Logró ser total éxito, superando en streams en el día del estreno a países como Alemania, USA, Inglaterra y Australia.

Hoy llegan con un nuevo lanzamiento. Se trata de la edición en audio de la versión en cuarentena de su clásico "Blackened", parte del disco "...And Justice For All" (1988) y que desde ya se encuentra disponible en plataformas digitales. El 1 de mayo presentaron esta reversión con un video grabado desde sus casas.