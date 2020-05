Presidente de la DC dice que llegó la hora de que el Gobierno se deje ayudar para enfrentar la pandemia del coronavirus

El Presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, señaló hoy que dada la cantidad de contagios y muertos diarios, la saturación del sistema de salud a nivel nacional y la insuficiencia y falta de oportunidad en las respuestas de ayuda para las personas y las pymes, "llegó la hora de que el Gobierno se deje ayudar, antes de que el país transite hacia una ruina de la que costará mucho salir".

"Llegó el momento en que el Gobierno se deje ayudar. Es el país y su gente lo que está en juego, y nos parece que no es el momento de seguir con actitudes sectarias de ninguna especie y de ningún lado. El Gobierno no ha querido escuchar ninguna de las propuestas que se han hecho desde la Oposición, y en donde han trabajado diferentes especialistas, por ejemplo en materia económica, con destacados economistas como José de Gregorio, Ricardo French Davis, Andrea Repetto y Nicolás Eyzaguirre, entre otros", indicó el timonel DC.

Chahin recordó que hoy hay una propuesta que esos mismos economistas entregaron al Colegio Médico. "Esperamos que si el Gobierno no quiere escuchar a la Oposición, que al menos escuche al Colegio Médico. Y esperamos que al menos considere algunas de las propuestas que se han formulado para poder mitigar los efectos económicos y sociales y que también podamos discutir la estrategia sanitaria. Es preciso que exista esa actitud de formar equipo y colaboración. Esto es por Chile y su gente". añadió.

El presidente de la DC cerró la idea asegurando que "llegó el momento en que todos rememos para el mismo lado, pero eso significa –efectivamente- niveles de apertura que no hemos visto hasta hoy. La disposición nuestra como Democracia Cristiana está vigente, la reiteramos, pero llegó el momento en que el Gobierno se deje ayudar y lidere una estrategia de Estado y no sólo de Gobierno, porque es evidente que está siendo totalmente insuficiente para responder al país.

Mesa de Trabajo

Fuad Chahín recordó además que poco más de una semana atrás concurrió a La Moneda para proponer al Presidente la creación de una Mesa de Trabajo que permita reunir a representantes de distintos partidos políticos y ex autoridades y así solventar de mejor forma el Pacto Económico y Social que Chile hoy requiere con urgencia. "Es evidente que el Gobierno tiene problemas serios de oportunidad y profundidad en la ayuda, y eso afecta a miles de compatriotas y por eso es necesario un trabajo unitario pero de verdad", recalcó.

Finalmente, sostuvo que a pesar de entregar esa propuesta “aún no existe respuesta alguna. Por eso, los reiterados llamados a la unidad del Presidente y de sus Ministros, deben traducirse en una instancia concreta y no en la pretensión de que la Oposición guarde silencio, pues seguiremos proponiendo en la medida en que veamos que no se hacen todos los esfuerzos necesarios y la gente lo siguen pasando muy mal”.