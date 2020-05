Ministro Mañalich: "No hemos llegado al debate de la última cama"

"Nosotros no hemos llegado al debate de la última cama", dijo el ministro de Salud Jaime Mañalich consultado sobre si ya se llegó a ese momento, luego de una declaración de una funcionaria del Hospital el Carmen que aseguró que ya había tenido que elegir entre dos pacientes.

El ministro explicó que "puede ocurrir en un hospital determinado que que haya una demanda de dos pacientes que requieren ventilación mecánica y que haya un respirador en la Unidad de Tratamiento Intensivo de ese hospital".

En esa línea, agregó que "este desafío ético de quién asigno el respirador o no, significa que un paciente deberá ser trasladado a otro lado, pero no significa que el paciente no tenga acceso a un respaldo de ventilación mecánica".

Por otra parte, el secretario de Estado aseguró que existe una reserva de más de 300 ventiladores mecánicos en el país.

Finalmente, la autoridad hizo un llamado a la tranquilidad y emplazó a los servicios de urgencias a coordinar las respuestas "para derivar a los pacientes a otro sitio sin someter a esta pregunta a la Unidad de Tratamiento Intensivo".