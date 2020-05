Huenchumilla y límite a la reelección: retroactividad está contenida en la norma y rige “in actum”

El senador Francisco Huenchumilla (DC) se refirió a la votación que aprobó el límite a la reelección de autoridades pero rechazó, al no alcanzar el quórum mínimo, la retroactividad.

Al respecto, el parlamentario, quien votó a favor de ambos capítulos, recalcó su tesis expuesta en la sala del Senado, según la cual la retroactividad es un concepto “instalado”. El pasado martes, el parlamentario postuló que dicha noción ya está contenida en la norma que se tramita, porque al ser una “norma de derecho público”, regiría in actum para los legisladores en ejercicio, impidiéndoles repostularse al momento de presentarse como candidatos.

“Respecto del proyecto sobre límite a la reelección de los senadores y diputados y otras autoridades, se produjo una confusión (…) puesto que no ha existido nunca una norma con efecto retroactivo”, destacó el parlamentario.

De esta manera, el legislador afirmó que la realidad jurídica sugiere una interpretación diferente: “Aquí lo que hay es una norma, en la parte sustantiva de la Constitución, que establece determinados requisitos para poder postular a ser diputados y senadores. Esa norma dice que el ciudadano que fue reelegido por dos periodos como diputado, y el senador por un periodo, no puede volver a ser candidato. Esa es la norma”.

Respecto del tema de la retroactividad, detalló que “la norma transitoria viene a reforzar un procedimiento de contabilidad (…) de los periodos que tenían o pueden tener los senadores y los diputados, la norma sustantiva es la que iba en el número 1, que prohíbe la postulación respecto de los senadores y diputados que ahí se señalan. Y esa norma como es de derecho público, rige in actum”, enfatizó.

En la práctica, el senador explicó que “si el día de mañana se aprueba esta norma, si el senador se presenta a la reelección, lo más probable es que va a ser objetado”, declaró.

“Esto tengámoslo claro, porque si no tenemos claridad respecto del contenido sustantivo de esta norma, nos vamos a encontrar con que en algún minuto esto se va a interpretar. Entonces vuelvo a reiterar, que aquí no estamos frente a una norma de efecto retroactivo, porque no lo es. Es simplemente una norma aclaratoria de contabilidad respecto a los periodos, norma que está en el número 1 del proyecto que ya se aprobó por el Senado”, concluyó Huenchumilla.