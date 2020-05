Presidenta de la CUT asegura que grande empresas han abusado de la ley de Protección del Empleo

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, dijo que la ley de Protección del Empleo ha sido un fracaso y consideró que ha existido un uso abusivo de la norma por parte de las grandes empresas.

"Probablemente hay un porcentaje donde se ha protegido el empleo, sobre todo en el caso de las pymes, pero yo dudo de cómo han actuado las grandes empresas, hemos conocido casos bien emblemáticos, pero creo que en el caso de las grandes empresas ha habido un abuso respecto al uso de la norma", dijo Figueroa a radio Cooperativa.

A juicio de la dirigenta, hay fórmulas que fracasaron. "Se nos dijo que íbamos a tener una ley de Protección del Empleo que iba a resguardar que no aumentaran los despidos y eso en la práctica no está ocurriendo, porque si el principio es que voy a subsidiar el salario para que el empleador no despida, pero no voy a generar ningún mecanismo efectivo de prohibición de los despidos", añadió.

Figueroa valoró que el empleador pueda acogerse a la suspensión del contrato, pero si sigue con una situación compleja, este puede despedir. En ese sentido, la presidenta de la CUT llamó al Gobierno a actuar como otros países donde "han prohibido los despidos" y adelantó que presentarán una nueva propuesta con medidas sanitarias y laborales.

"Vamos a presentar un nuevo plan de medidas, donde esperamos que este tipo de medidas que otros países han asumido y que lo han hecho no como beneficencia, o de caridad o de socialismo, sino como una medida que entiende que el crecimiento en los próximos años va a estar guiado por los salarios y la capacidad de consumo de la población", planteó.

"Ojalá podamos debatir sobre prohibición de despidos y sobre el impuesto a los super ricos, que nos parece que es una de las medidas más efectivas para poder garantizar un ingreso de emergencia en este periodo", concluyó Figueroa.

Cabe mencionar que el pasado 1 de abril el Presidente de la República promulgó la Ley N°21.227, que permite utilizar el seguro de cesantía en circunstancias excepcionales, la que se ha denominado como "Ley de Protección al Empleo". Esta ley "protege los ingresos y la relación laboral de los trabajadores cuando los actos de la autoridad, como cuarentenas o cierres de empresas, impidan al trabajador prestar sus servicios".

A casi tres meses de su promulgación, y tras superar diversas polémicas y modificaciones con el fin de mejorarla, el Ministerio del Trabajo informó sobre las 20 grandes empresas que se han acogido a la ley, las que si bien representan un 1% del total de compañías que se han acogido, por nivel de trabajadores suspendidos representan el 26% del total.