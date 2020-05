Diputado Soto oficiará al Presidente para transparentar "letra chica" de entrega de cajas de mercadería

“No vamos a aceptar que se juegue con el hambre de la población, vamos a pelear para que los compromisos se cumplan”, manifestó con molestia el diputado jefe de bancada del PPD, Raúl Soto tras informar que la bajada operativa del beneficio alimentario anunciado por el Gobierno, a través de las canastas de mercadería “sigue teniendo una letra chica”, ya que “no ha llegado ni un peso desde el nivel central para su entrega y se están ocupando los recursos regionales para cubrir esta situación”.

El diputado anunció que oficiará al Presidente Sebastián Piñera para que se cumpla el compromiso de entrega del beneficio alimentario en todas las regiones, además de pedir que se transparente toda la información, se disponga de más recursos para la distribución de estas canastas y se agilice su entrega.

“Hasta el momento las únicas soluciones que hemos visto, son los presupuestos aprobados por algunos Consejos regionales para la compra de cajas de mercadería que vienen a suplir el anuncio del Gobierno, así se realizó en la región de O’Higgins, donde se aprobaron 1.500 millones de pesos para la compra de 42 mil cajas de mercadería que van a ser entregadas desde la próxima semana por los municipios”.

Soto explicó que los presupuestos aprobados por los Cores son “una política distinta y aún si no lo fuera, 100 mil familias que deberían ser beneficiadas están quedando fuera”. Asimismo, añadió que “nos estamos quedando cortos, porque el presupuesto regional no es suficiente, no alcanza para cubrir al 40% del 70% más vulnerable y viene sólo como un salvavidas para un porcentaje menor de gente que lo está pasando mal, por eso necesitamos de igual forma que el compromiso del Gobierno se cumpla, que se aumenten los recursos y que esto sea a la brevedad”