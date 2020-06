Partido Comunes critica el “Acuerdo Nacional”: “Continúa la estrategia de la UDI y deja afuera a la sociedad civil y alcaldes”

El Partido Comunes crítico la manera en la que se está desarrollando el diálogo impulsado por el Gobierno para denominado “Acuerdo Nacional”, donde solo participa Revolución Democrática por el Frente Amplio.

En concreto, acusan que en vez de buscar un acuerdo amplio en lo social y lo político, que es urgente para enfrentar la crisis, se replica "la lógica fracasada de un acuerdo 'supuestamente' técnico, excluyendo el debate político” y que además “han dejado afuera al mundo social, la sociedad civil y los alcaldes”.

Cabe recordar que en el diálogo -cuya primera reunión fue ayer domingo y estuvo encabezada por el ministro de Hacienda Ignacio Briones- participan solamente los partidos con representantes en las comisiones de Hacienda del Congreso.

Por eso, desde Comunes señalan que “este acuerdo de hombres es una muestra más de que el Gobierno no quiere cambiar en nada su apego ideológico a una receta neoliberal que ha fracasado en la gestión de la crisis sanitaria, económica y humanitaria que vive el país. Lamentablemente, porque hoy día la exclusión y la obstinación está costando vidas, avalar un acuerdo nacional en estas condiciones es insostenible para el Frente Amplio y su militancia”.

“Esperamos que el Gobierno, en vez de seguir la estrategia de la UDI con un diálogo excluyente, empiece a escuchar, porque hoy día necesitamos un cambio de rumbo y la obstinación cuesta vidas”, considerando que, a juicio de Comunes, se debería trabajar “en conjunto con las organizaciones sociales y gremiales impulsar medidas que le permitan a las familias llegar a fin de mes”, señalan.

Asimismo, su presidenta Javiera Toro fue tajante en señalar que “se equivocan los que deciden validar un acuerdo nacional en un espacio que no solo es estrecho políticamente, sino que margina al mundo social y a los actores que más información y experiencia tienen para encontrar soluciones a la crisis”.

“Los nostálgicos de los ‘90 creen que pueden replicar las mismas fórmulas excluyentes, pero hoy día la sociedad tiene claro que esa forma de hacer política ha fracasado y las consecuencias las están sufriendo las mayorías trabajadoras”, sostuvo Toro.

Asimismo, expresa que “el Gobierno no ha dado ninguna garantía de abrirse a la Renta Básica de Emergencia por sobre la línea de la pobreza, no ha dictado ninguna medida efectiva de protección al empleo, no ha entregado apoyos directos a las pymes sin tener a los bancos como intermediarios, sólo ha dado señales para proteger y salvar a las grandes empresas y grupos económicos. Por eso, hoy día no existen condiciones mínimas que garanticen soluciones a las familias chilenas”, recalcó la timonel de la colectividad.

“Cualquier diálogo nacional debe incorporar a los actores sociales y gremiales y debe ser de cara a la gente. Para eso hemos estado siempre disponibles”, cosa que no se evidencia en este escenario, añade.

Por último, la presidenta de Comunes ratificó que “no estamos por un acuerdo en la medida de lo posible. Sino que buscamos que se garantice a las familias de Chile poder cumplir las medidas sanitarias sin pasar hambre. Esperamos que Revolución Democrática y los otros partidos de oposición asuman esa responsabilidad en sus diálogos con el Gobierno”.