Intendente Guevara anuncia albergue para trasladar a bolivianos y peruanos que acampan afuera de sus respectivos consulados

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, anunció que los ciudadanos bolivianos y peruanos que se encuentran pernoctando en las afueras de los consulados de sus respectivos países serán trasladados a un albergue habilitado en la comuna de Recoleta, puesto a disposición por el alcalde Daniel Jadue (PC).

Durante horas de esta mañana había alrededor de 700 bolivianos acampando frente al consulado, en la comuna de Providencia, donde al grito "¡Queremos volver!" emplazaron directamente al Gobierno de Jeanine Áñez para retornar.

"Estamos pasándola re mal, pasando frío", manifestaron algunos ciudadanos, quienes se mostraron “agradecidos con los hermanos chilenos, que se preocuparon más que nuestros compatriotas", advirtieron.

La misma problemática ocurre con los cerca de 300 los peruanos que acampan desde la semana pasada afuera del consulado, también en Providencia, a la espera de recibir ayuda de las autoridades de Gobierno, a cargo de Martín Vizcarra, para volver a su país.

Ante este hecho que mantiene a los ciudadanos extranjeros, también expuestos al contagio de Covid-19, el intendente metropolitano Felipe Guevara afirmó que "se habilitó un albergue, donde van a ser trasladados el día de hoy", en la comuna de Recoleta.

Además, añade que "en el caso de bolivianos y peruanos sus gobiernos reconocen la cuarentena que hacen en Chile, así que están 14 días y luego se trasladan en buses a sus respectivos países", sostuvo.

Conversaciones con Cancillería colombiana

Hasta hace una semana eran cerca de 220 los ciudadanos colombianos que también pernoctaban afuera de su embajada, en la comuna de Las Condes. En ese contexto, el intendente manifestó que "la embajada está firmando un convenio con la Iglesia católica, que va a facilitar algunos establecimientos para albergues", resalta, mientras se determinan medidas más concretas de retorno.

En esa línea, respecto a las conversaciones con otras cancillerías, el Ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera argumentó que “ayer conversamos con la canciller de Colombia y hemos acordado la forma de flexibilizar esto. En lo inmediato podemos señalar que esperamos que en los próximos días un avión viaje a Colombia para buscar chilenos para traerlos de vuelta a Chile y aprovecharemos ese avión para que un grupo de aproximadamente 200 personas pueda salir hacia Colombia”, manifestó el canciller.

Venezolanos sin respuesta

Respecto a los venezolanos el intendente Guevara lamenta que "ha sido algo más complejo, el Gobierno suyo no tiene la misma disposición para sus conciudadanos, ojalá eso cambie en el corto plazo".

Mientras tanto, algunos de los venezolanos que también acampaban frente a su embajada, en Providencia, permanecen en albergues habilitados en los liceos Lastarria y Alessandri de esa comuna. En ese último, hoy se reportó el fallecimiento de una persona, quien aún tenía pendiente el resultado de su examen PCR de coronavirus.

Relaciones Exteriores emplaza a otras cancillerías

En tanto, y con respecto a la situación de los extranjeros que están varados en Santiago, el Canciller Ribera confesó que "nos complica, porque son personas de escasos recursos en una situación en la que requieren ayuda y necesitan retornar a sus países. Necesitan hacerlo, pero no han podido hacerlo no porque Chile no les abra la puerta, sino porque sus países le cierran el retorno”.

“Nos preocupa mucho la situación de estas personas ya que se encuentran viviendo en carpas en las afueras de sus consulados, además, considerando que el clima no se ve bueno, haremos los máximos esfuerzos para que puedan retornar a sus hogares”, admitió el canciller.