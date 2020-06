Más de 150 personas del mundo político y cultural firman carta dirigida a Piñera en la que piden impuesto a la concentración de la riqueza

Más de 150 personas pertenecientes al mundo de la música, literatura y las artes, además de presidentes de partidos, alcaldes, diputados, senadores, concejales y organizaciones gremiales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Anef, firmaron una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera en la que le solicitan fijar su postura respecto a la posibilidad de establecer un impuesto a la riqueza como una medida para enfrentar la pandemia.

La misiva, publicada en el diario La Tercera, está firmada por el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier y de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín. También estamparon su rúbrica las diputadas Karol Cariola, Camila Vallejo, Gael Yeomans y la presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez.

En su primer párrafo, la carta dice que "como es bien sabido, Chile se enfrenta a una crisis social de importantes magnitudes debido a la pandemia y a los quiebres que esto está produciendo en la economía, trabajo y salarios, además de la salud de las personas".

"Acabamos de conocer las cifras de desempleo y este se empina por sobre el 15%, la mayor cifra desde 1985, hace 35 años. Y estos números no son solo cifras, son personas que no tienen cómo asegurar su subsistencia y si se llegan a contagiar, deben salir igual a buscar el sustento, tal como demuestra un estudio de la Universidad de Chile y el Colegio Médico que señala que aún sabiendo que están contagiados ‘el 15% de los pacientes confirmados con Covid-19 dice salir a trabajar más de una vez a la semana’. Y no sirve retarlos, tampoco llamarlos a la disciplina ni mucho menos culparlos de su situación, ya que nadie elige contagiarse y además no tener asegurado el sustento ni los elementos más básicos", agrega.

La carta también dice que es de suma relevancia que el Gobierno se pronuncie respecto a esta iniciativa.

Por otra parte, cuestionaron el actuar del Ejecutivo en materia de ayuda a las familias. "Existe una urgencia palpable que se agudiza día a día, las cajas de mercadería no son suficientes y no llegan a tiempo, sin embargo, desde el Parlamento estamos disponibles para darle la máxima urgencia a un impuesto de este tipo y así también desde el mundo social y la cultura, académicos, sindical, partidos políticos, entre otros, a apoyar esta demanda, la cual nos aportaría importantes recursos que serían de mucha utilidad para millones de chilenos y chilenas que requieren con urgencia una renta básica de emergencia que esté por sobre la línea de la pobreza".

Vale recordar que el proyecto de impuesto a la riqueza -que propone fijar un impuesto de 2,5% a patrimonios superiores a los 10 millones de dólares- fue impulsado por la bancada de diputados del Partido Comunista (PC) y se aprobó en la Cámara por 85 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones.

En el documento, también aparecen como firmantes Roberto Márquez de Illapu, Jorge Coulón de Inti Illimani, Marco Enríquez Ominami, la poeta Carmen Berenguer y la actual presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).

Desde Chile Vamos, manifestaron su apoyo a la iniciativa los diputados RN Paulina Núñez, Jorge Durán y Manuel René García, además de Virginia Troncoso de la UDI.