Diputado Crispi: "Si no se garantiza licencia médica de al menos 14 días a casos sospechosos, seguirán diseminando el virus"

Un nuevo llamado al Gobierno a modificar el oficio que establece plazo de sólo 4 días para las licencias médicas de las personas que sean casos sospechosos de Coronavirus hizo este sábado el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi.

El pasado jueves, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto de resolución -que ingresó el parlamentario frenteamplista- en el cual se le pide al Presidente Sebastián Piñera que, de forma urgente, se otorguen licencias médicas de 14 días a todas las personas que se encuentren en situación de caso sospechoso, estén o no a la espera de un resultado. Esto porque, según señala Crispi, la espera del resultado del test PCR está demorando mucho más que 4 días y sólo se alarga la licencia en caso de resultar positivo.

En el proyecto de resolución también se solicita que las licencias a los llamados "contactos estrechos" (de personas confirmadas con Covid-19), no tengan que ser autorizadas por las Seremis, puesto que esta situación obstaculiza y demora su tramitación y pago.

"Estos problemas en la entrega de licencias médicas, aseguran, genera que casos sospechosos deben seguir trabajando a la espera del resultado, o que contactos estrechos no tengan acceso a la licencia en un tiempo oportuno, diseminando ún más el virus.

Según explicó el diputado Crispi, “ha habido una política errática del Gobierno, porque no están cubiertas todas las situaciones. Hoy en particular preocupa que frente a distintas clasificaciones de casos, no está la garantía de tener una licencia médica de mínimo 14 días (tiempo que debe durar una cuarentena). Por tanto, ingresamos el proyecto de resolución, que esperamos el Presidente de la República atienda de manera urgente, para solucionar este tema y contribuir a contener la propagación del virus. La licencia es un derecho de las personas, lo pagamos a través de nuestros impuestos, y es importante que la política de Estado no tienda a restringir ni aumentar las dificultades para que una persona pueda quedarse en casa”.

Cabe mencionar que en un informe hecho en el marco del programa Covid-19, que impulsan el Colegio Médico y la Universidad de Chile en conjunto con otras entidades académicas del país, incluso se recomienda implementar una definición de caso sospechoso “con elevada sensibilidad”, con el propósito de lograr “interrumpir de manera temprana la cadena de transmisión del virus”. Si se concreta, será aún más urgente que las licencias médicas se entreguen de forma oportuna y por al menos 14 días.