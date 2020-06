Presidente de la DC: "No vamos a renunciar al postnatal de emergencia"

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín recalcó que como partido, no van a renunciar a la propuesta de postnatal de emergencia, medida que quedó fuera del "Acuerdo Covid" alcanzado entre el Gobierno y la oposición.

En conversación con Radio Cooperativa, el timonel de la DC sostuvo que "no vamos a renunciar (al postnatal de emergencia), en ninguna parte nos han pedido que renunciemos, no he suscrito eso, no he firmado eso, no está sobre la mesa renunciar al postnatal de emergencia".

La posición de Chahín es contraria a la del Gobierno. De hecho, fue el ministro de Hacienda Ignacio Briones quien más temprano había manifestado en Cooperativa su rechazo a la iniciativa, argumentando que el acuerdo pretende agregar a madres y padres con niños a su cuidado a la Ley de Protección del Empleo.

Ante esto, el timonel DC señaló que el postnatal "es una medida complementaria que es muy importante y, por lo tanto, vamos a seguir insistiendo".

"Complementa el acuerdo, no lo vulnera, no lo viola. Todo lo contrario, lo complementa (...) a mi juicio, el postnatal de emergencia es complementario, es necesario y es urgente".

Por otra parte, Chahín dice estar convencido de que "es un buen acuerdo" el que alcanzó el Gobierno con parte de la oposición.

"Siempre uno cree que hay cosas que se pueden hacer mejor, pero uno en cualquier conversación, en cualquier diálogo, sabe que es imposible lograr todo lo que uno quiere, pero es un buen acuerdo. Le va a dar un alivio a tantas personas y a tantas pymes que están asfixiadas hoy y que están desesperadas", dijo el presidente de la DC.

Finalmente, el líder DC consideró que "era indispensable el cambio en el Minsal", esto luego de la salida de Jaime Mañalich de la cartera para ser sustituido por Enrique Paris.