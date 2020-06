Senado declaró inadmisible proyecto de postnatal de emergencia y pasa a Comisión Mixta

Con votos 22 a favor y 19 en contra, el Senado declaró inadmisible el proyecto de postnatal de emergencia que buscaba extender este beneficios para las madres trabajadoras en el marco de la pandemia de covid-19.

La iniciativa fue declarada inadmisible al ser considerada inconstitucional, ya que incurre en gasto público y no es patrocinada por el Ejecutivo.

El proyecto pasará ahora a una Comisión Mixta, donde se tendrán que resolver las diferencias con la Cámara de Diputados.

Reacciones

Diputados tanto de Chile Vamos como de la oposición lamentaron la decisión. Maite Orsini (RD) sostuvo que "yo no sé con qué cara los senadores que votaron y declararon inadmisible el proyecto de Postnatal de Emergencia, le van a explicar lo que hicieron a esos miles de padres y madres que, en medio de la pandemia, viven un angustia agravada junto a sus hijos recién nacidos. Espero que la comisión mixta, que es lo que viene ahora, sea sólo un retraso y no el fin del proyecto y que el gobierno no siga dando portazos a este más que justo proyecto de ley e instruya al oficialismo a apoyar en pleno este gesto tan básico".

En tanto, la RN Marcela Sabat señaló que "es una votación lamentable. Aquí estamos perdiendo tiempo valioso y las madres siguen angustiadas. Esperamos sea sólo un traspié, y en comisión Mixta zanjemos diferencias para avanzar sin dejar atrás el espíritu de nuestro proyecto original".

Su colega de bancada, la diputada Paulina Nuñez, también lamentó la decisión del Senado, asegurando que "Vamos a ir a la mixta con la misma convicción que hemos aprobado este proyecto en la Cámara de Diputados, y con más fuerza que nunca para que el Ejecutivo pueda dar una respuesta a través de su propuesta. Estamos dispuestos a sumarnos y allanarnos para todas las mujeres que hoy tienen un post postnatal vencido y para miles de familias que están en una incertidumbre en plena pandemia".

En tanto, el diputado Marcelo Díaz calificó el resultado como una "desconexión que existe entre el Senado y las preocupaciones de la ciudadanía. Haberle cerrado la puerta a una iniciativa tan relevante como el Postnatal de Emergencia es incompresible y da cuenta de una indolencia y falta de empatía evidente. Más allá de eso, el proceso legislativo nos entrega una oportunidad para insistir en la aprobación de este proyecto a través de una comisión mixta, por lo que seguiremos trabajando para lograr de una vez por todas que el Estado se haga cargo de la situación que afecta a miles de familias que se encuentran absolutamente desprotegidas y poniendo en riesgo a sus hijas o hijos de solo meses de vida”.

La diputada Loreto Carvajal (PPD) también lamentó la votación y señaló que "resulta incomprensible que senadores y senadoras que hace algunos años se manifestaban a favor del postnatal extensivo, hoy día se nieguen y se alineen con la postura de Gobierno a impedir que muchas mujeres tengan un resguardo y una extensión del postnatal en esta pandemia. No puedo entender como se deja en desamparo absoluto que, con hijos recién nacidos, deban estar obligadas a estar en sus casas, que debiéramos nosotros ser garantes de aquello, se vean expuestas a concurrir al trabajo de manera obligatoria sin tener el resguardo para que sus hijos y ellas estén sanos".

Finalmente, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) señaló que "me parece lamentable que la oposición en el Senado, siendo mayoría numéricamente, no sea capaz de respaldar una decisión política de la presidenta del senado Adriana muñoz de declarar admisible el proyecto de postnatal de emergencia. Y con argumentos discutibles se suman y se pliegan algunos senadores y senadoras de oposición a la Derecha. Le hacen un favor a la UDI y al gobierno de Piñera, que luchan por declarar inconstitucional este proyecto tan urgente, tan necesario en este contexto de pandemia para miles de mujeres, miles de famiias, que están angustiadas en este contexto de crisis".