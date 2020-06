Huenchumilla y aumento de contingente militar en La Araucanía: “No apaguen el fuego con bencina, la región necesita soluciones”

Este miércoles, el senador Francisco Huenchumilla (DC) se refirió al anuncio del ministro de Defensa, Alberto Espina, de aumentar la dotación militar en la Araucanía, producto del aumento de sucesos de violencia rural que se han observado en la zona en las últimas semanas.

“Señor ministro de Defensa: por favor, no apague el fuego con bencina. ¿Hasta cuándo el gobierno, al igual que los anteriores, insiste en tratar el problema de la violencia rural en la Araucanía como un problema de orden público? ¿No se han puesto a pensar por qué el problema siempre vuelve? ¿eso no les dice nada?”, argumentó el senador.

“Quiero ser claro, en que yo no estoy justificando, ni avalando, a quienes utilizan la fuerza y la violencia. Esa no es la forma. Pero la violencia es el síntoma, los problemas de fondo en el mundo rural e indígena de la Araucanía son la pobreza, la precariedad, el abandono y un problema territorial no resuelto, eso es el germen de todo este problema”, manifestó.

“La región no necesita represión, necesita soluciones. Pero acá parece que nadie aprende la lección. Tenemos un largo historial de promesas incumplidas, planes de desarrollo que no llegan a nada, que hacen que la gente ya desconfíe de las promesas de los gobiernos y eso sólo exacerba los ánimos”, señaló el legislador.

“La violencia en la Araucanía sólo se va a acabar cuando exista un acuerdo de verdad. Cuando el estado chileno y las comunidades se sienten a conversar, cuando el gobierno escuche las demandas, cuando se logre un gran acuerdo, cuando se haga una lista de prioridades y cuando se entreguen soluciones, punto por punto, que dejen conformes a las partes. Antes, no terminará”, recalcó.

“Lo que más me preocupa de un anuncio como éste, es que no son nada nuevas las consecuencias que puede traer. Tanto si se trata de Carabineros, como si es dotación militar, ello tiene altas posibilidades de derivar en represión gravosa e injustificada hacia el pueblo mapuche. La represión no es correcta en ningún caso, pero ella ocurrirá sin siquiera discriminar, quiénes han utilizado la violencia de quiénes no lo han hecho. La evidencia de lo que ya ha pasado en la Araucanía es enfática”, sostuvo el parlamentario.

“Lamentablemente, ello ocurre porque estas fuerzas armadas y de orden, y en general el estado chileno, se relacionan con el pueblo mapuche desde un profundo desconocimiento. Tú desconfías de lo que no conoces. Por eso es tan fácil que vean a un pueblo ancestral, pacífico y digno como si fueran adversarios”, expresó.

Rol de inteligencia

Finalmente, el parlamentario se refirió a las falencias del sistema de inteligencia en Chile para abordar la violencia rural en la Araucanía.

“Yo me pregunto, una vez más, y como siempre que resurge este problema de nunca acabar: ¿Dónde está la ANI? ¿cómo cumple esta su tarea de prevención? Si se supone que la Araucanía es una zona roja. ¿Por qué los órganos del estado reaccionan siempre con medidas paliativas que, por lo demás y repito, sólo reprimen con violencia en lugar de atacar los problemas reales?”, estimó.

“Yo llamo al ejecutivo a la reflexión. ¿No se terminarían para siempre los problemas en la Araucanía, si se diseñara una seria política de estado para sacar a la región de su atraso?”, concluyó.