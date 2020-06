Martorell asegura que querella en su contra por compra de cámaras de Carabineros "no tiene asidero" y evalúa acciones legales

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell consideró que la querella presentada en su contra por la empresa Pegasus "no tiene ningún asidero" e indicó que está evaluando acciones legales tanto en lo penal como en lo civil.

El recurso judicial acusa a la subsecretaria de los delitos de prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público ante la compra de 300 cámaras para funcionarios de Carabineros, por un monto de 378 millones de pesos, hecho que se dio a conocer en un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

Concretamente, la empresa Pegasus acusó un entramado con el objetivo de favorecer a Motorola, la que finalmente se adjudicó la licitación.

Sin embargo, en conversación con Canal 13, Martorell consideró que "esta es una querella que no tiene ningún tipo de asidero. Hoy día cualquier persona puede presentar una querella si siente que ha sido vulnerado algún derecho, yo estoy absolutamente segura y convencida de que no habido ninguna irregularidad, ilegalidad no menos una acción del tipo criminal que es lo que se está imputando".

Ante ello, adelantó que "estoy evaluando las acciones legales que podemos ejercer, no sólo en lo penal sino también en lo civil, porque aquí no solo se afecta la honra de quien les está hablando sino de muchos funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito que se ven afectados por una nota, por una presentación de una querella".

Finalmente, dijo que la empresa Pegasus "generalmente presenta querellas cuando no se adjudica una licitación. Todas las ha perdido, y está no será la excepción".