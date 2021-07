Constituyente Loreto Vidal deja la Lista del Pueblo: “Yo no voy por la ley del Talión”

Loreto Vidal, convencional del distrito 20 (Región del Bío Bío) renunció el pasado domingo a la Lista del Pueblo. Se trata de la segunda integrante que se retira de este colectivo, luego de la constituyente por Magallanes, Elisa Giustinianovich.

Las razones: no quiere sacrificar su independencia por pertenecer a la lista. “Si el costo de estar en un grupo es sacrificar mi autonomía, mi independencia, mi forma de tratar al mundo, prefiero no pertenecer al grupo”, indicó en entrevista con Interferencia.

Loreto Vidal explicó que desde que llegó a la Convención ha intentado tener un diálogo transversal con todos los sectores, pero estableció que en la Lista del Pueblo “no pude hacer eso”.

“Asumo culpa, porque cuando tú estás en un entorno donde el lenguaje y la forma son muy duros, no te sientes habilitada ni siquiera para poder aportar y no quieres hacerlo porque no estás acostumbrada. Eso creo que fue lo que me pasó, porque no tuve esa capacidad”, estableció.

Uno de los focos de conflicto es que desde la Lista se han mostrado reacios a dar espacio a Vamos por Chile en la integración de las vicepresidencias. “Yo voy por el diálogo y la inclusión, incluso de sectores que ahora no tienen esa posibilidad, claramente no soy representativa de este grupo humano, lamentablemente, porque creo que eso no nos va a conducir muy lejos”, indicó.

Señalo que la dignidad humana “se respeta independiente a que puedas pensar muy distinto a otro”. Por eso estaba en contra de la posición de la Lista del Pueblo, que quería “ir por la votación papal” en el caso de la elección de las nuevas vicepresidencias.

La propuesta que hizo la Mesa Directiva de que cada candidato a la vicepresidencia debía obtener 21 patrocinios “creo que fue originada en un pensamiento inclusivo y de una visión bastante abierta”, opina Vidal. Explicó que la insistencia de la Lista es para “dejar a la derecha fuera de posibilidad”.

“Se pierde el norte respecto de que esas 37 personas (de Vamos por Chile), que son las que representan a la derecha, no fueron ahí porque compraron la entrada para ser convencionales, sino que fueron porque recibieron el respaldo de una parte de nuestra comunidad (…) todos los sectores deben estar representados y creo que cuando no estás disponible para eso quiere decir que incluso tienes temor de que tu propia argumentación no sea lo suficientemente potente”, agregó que eso no está bien “porque todos tenemos derecho de sentarnos en esa mesa. creo que coartar espacios no está bien, yo no voy por la ley del Talión”.

La constituyente cree que la Lista del Pueblo debe cambiar su discurso: “Vamos a estar preparando esta Constitución para los próximos 50 años, también tenemos que ser capaces de incluir a todos, incluir pensamientos diversos, parte de este pueblo que no siempre es un pueblo que está por plantearse de forma tan dura”.

“Quiero aclarar que yo no demonizo a La Lista del Pueblo, espero poder seguir aportando, pero con la libertad de no tener que justificar o recibir la crítica cuando voy en un sentido contrario a lo que se plantea (…) Mi único objetivo es darle valor al buen trato, al diálogo, al método deliberativo como una forma de resolver los conflictos”, estableció la convencional.

Luego explicó que la Lista del Pueblo quizás “debería cambiarse el nombre” porque cree que la agrupación representa a un pueblo, no a todo el pueblo. “Uno que realmente necesita estar representado, porque hay mucho dolor enquistado ahí, mucho sufrimiento. Pero también estamos los que, habiendo pasado por situaciones similares a aquello, hemos sido capaces de transformar esa mirada y comprender que no puedes devolver de la misma forma como te han dañado, hay que ir construyendo nuevos senderos”, subrayó.