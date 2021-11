Convencional Rodrigo Logan se defiende como gato de espalda y acusa que es víctima de una “operación política”

"Voy a ir de frente a la Comisión de Ética el jueves, la presentación con informe en mano. Tengo pruebas de lo que estoy diciendo”. Así reclamó el convencional independiente Rodrigo Logan, a las afueras del exCongreso, para enfrentar la denuncia de que se encuentra formalizado por haber presentado un documento falso y cobrar una indemnización de más de 30 millones de pesos.

Junto con clamar su inocencia, y señalar que ya está todo en regla -porque el juzgado determinó hoy la suspensión condicional del procedimiento, lo que en los hechos no significa que el tribunal haya estimado su inocencia- Logan acusó que este hecho es parte de una operación política en su contra.

“Me dijeron: ‘mire señor si usted continúa con su idea de querer presentar una vicepresidencia a la Convención, lo vamos a cagar”, sostuvo Logan.

Es más, añadió que detrás de la filtración está un convencional, a quien no quiso identificar, pero corresponde a Renato Garin. “A ese convencionalista que no viene a las sesiones y que sesiona desde Zoom y que detrás de su computador está tirando esto, le digo: ‘Si usted quiere ser vicepresidente, venga para acá, trabaje, gánese el respeto de sus compañeros. Pero si usted no viene y lo único que hace desde el otro lado es andar incitando al odio, a que piensen que en la constituyente somos una manga de flojos y de vagos”, acusó Logan.

“Además, anda manchando la honra de las personas con mentiras”, dijo refiriéndose al constituyente. “Eso no es justo”. “Yo vengo a explicar que lo que se dijo es falso, lo que se dijo es parte de una operación política. A mí me lo advirtieron. El lenguaje utilizado es un lenguaje falso y después de eso, lo que se hizo fue masificarse, a través, de un lenguaje tendencioso para que todos pensarán que mi calidad moral estaba quebrada”, se defendió el constituyente.

“¿Qué es lo que tanto temen? ¿qué es lo que tanto les molesta? El único que salió independiente, sin patrocinio, sin ninguna bancada, y que esa persona tenga un puesto de participación en la Mesa”, añadió.

Logan insistió en que recurrirá a la Comisión de Ética y va a acusar a ese convencionalista porque reclama que tiene pruebas “de que él mandó un WhatsApp a más de 102 convencionales y tengo las pruebas de lo que él hizo”.

En cuanto al tema judicial, Logan precisó que esta mañana a las 10:00 en el Séptimo Juzgado de Garantía, se decretó la suspensión condicional del procedimiento”.

Insistió que fue el Ministerio Público el que pidió la suspensión. “Hoy se terminó y se cerró esa causa, por lo tanto, yo no estoy con arraigo ni nada. Se cerró porque lo pidió la Fiscalía, o sea, ni siquiera lo pedí yo, para que no quede una mínima duda”, indicó con voz enojada.

Además, insistió en que “si el contrato hubiera sido falso yo estaría preso (…) yo no recibí ni un solo peso”.

Cabe hacer notar que la suspensión condicional del procedimiento es una salida alternativa que no establece la inocencia del imputado. De acuerdo al Código Procesal Penal Artículo 237, “el fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar al juez de garantía” la suspensión si se reúnen condiciones, como “si la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de tres años de privación de libertad; si el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, y si el imputado no tuviere vigente una suspensión condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos materia del nuevo proceso”.