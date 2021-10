Convencional Marinovic por acusación constitucional contra Piñera: "En una primera aproximación me parece que hay mérito"

"Los antecedentes que están disponibles ameritan estudiar el tema, porque en una primera aproximación me parece que hay mérito. Si hubiese habido un acto de gobierno por medio del cual el Presidente se favorece a sí mismo, me parece que eso justifica una acusación constitucional", sostuvo la convencional Teresa Marinovic, en relación al libelo acusatorio que presentó la oposición en contra del Mandatario por las revelaciones de la compraventa de la minera Dominga en el marco de los Pandora Papers.

En conversación con Canal 13, Marinovic aclaro -sin embargo- que no está diciendo que votaría a favor: "Cuando hablamos de este tipo de asuntos, uno tiene que hacer privilegiar ciertos principios y no las defensas corporativas. Uno de los problemas que ha tenido la política -y en esto, creo, no hay diferencia entre la izquierda y la derecha-, ha sido realizar defensas corporativas".

Al interior del Partido Republicano no hay una postura unitaria respecto a la acusación contra el Presidente Piñera, pero Teresa Marinovic -quien si bien es independiente, es cercana a dicha colectividad- ha dicho que esta acción de se justifica.

Hay otros diputados, como Leonidas Romero y Camila Flores, ambos de Renovación Nacional (RN) pero que han manifestado su apoyo al candidato presidencial José Antonio Kast, que se han mostrado disponibles a apoyar la acusación. "Lo voy a evaluar en su mérito", dijo Flores a T13.

En tanto, Romero dijo al mismo medio que "yo no estoy ni en estado de reflexión ni pensando cómo votar, estoy solicitando por mi cuenta antecedentes. Si tiene mérito voy a votar a favor, porque o sino no tiene sentido estar recabando la información".

"Solicité una audiencia con el director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII) que, hasta el minuto, no me la ha dado y me parece muy extraño, porque yo he tenido otras reuniones por otros temas con él y siempre me ha entregado la información, ya sea presencial o por videoconferencia, pero ahora la verdad no sé si está muy ocupado o si recibió la orden de no recibirme, no tengo idea", agregó el parlamentario.

Por otra parte, los tres diputados del Partido Republicano, Ignacio Urrutia, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen se inclinan por rechazar la acusación.

Urrutia señaló que "en un primer análisis leyéndola rápidamente me dio la impresión que era más bien argumentos contra la persona de Sebastián Piñera más que contra faltas constitucionales, pero sin lugar a dudas que hay que analizarla más profundamente y hay que ver también los argumentos que se esgriman tanto por el lado del Presidente como por la comisión revisora de la acusación".

En tanto, Urruticoechea sostuvo que "la acusación constitucional carece de méritos jurídicos suficientes toda vez que se refiere a imputaciones por supuestos hechos que habrían ocurrido en un mandato anterior, y no en la actual administración". Asimismo, considera que "se trata de una acusación presentada en forma acelerada, desordenada y llena de contradicciones".

Jürgensen, en tanto, fue más enfático y ya manifestó su rechazo al libelo: "Mi voto está decidido, porque yo no voy a ser cómplice para que este país vuelva a tener un episodio de inestabilidad máxima".