Carolina Goic mantiene rechazo al cuarto retiro y asegura que es una “trampa” decir que el liderazgo de Provoste se juega en esta votación

Pese a la presión de la oposición, la senadora DC Carolina Goic no da marcha atrás con su determinación de no apoyar el cuarto retiro de fondos previsionales que se tramita en la Cámara Alta: “Hay una decisión que he tomado. No es conveniente seguir avanzando por la vía de los retiros”, dijo esta mañana la parlamentaria.

La senadora, quien el fin de semana sinceró su postura en contra, al igual como antes lo hizo el socialista Carlos Montes, reiteró su posición esta jornada en que la Comisión de Constitución debe votar en general el proyecto.

Goic insistió en que “me parece que todos los argumentos que han dado distintas personas con capacidad técnica y con rigurosidad reafirma la inconveniencia” de continuar con los retiros de fondos de pensiones.

“Seguir avanzando por los retiros lo que hace es hacer más lejano el sueño de una pensión digna", añadió la senadora DC, que en su condición de presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, emplazó al Gobierno a reponer la tramitación de la Ley corta de Pensiones, que el Ejecutivo decidió congelar a la espera de cómo se resuelve la votación del retiro.

Consultada si su postura daña la candidatura presidencial de Yasna Provoste, quien se ha puesto a la cabeza de la aprobación del proyecto, Goic respondió: “Hay que separar los temas (…) Quiero desdramatizar eso”.

“Yasna Provoste como candidata presidencial, sabe que cuenta con todo mi apoyo, he estado trabajando en temas de salud, desarrollo científico, sabe que cuenta con todo mi respaldo. No tengo duda que es la mejor para representar la gobernabilidad que nuestro país necesita frente a un escenario de polarización, donde ni Kast ni Boric son la alternativa”, indicó. “

“Pero hemos conversado este tema, sabe mi opinión (…) es una trampa decir que su liderazgo se mide por una votación u otra”, dijo respecto a si su desmarque no pone en duda la gobernabilidad que ofrece la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social al no poder ordenar los votos de su sector en materia de retiros.