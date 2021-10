Colectivos del país firman por la conformación del Partido Socialdemócrata en el Servel

Un grupo de ciudadanos agrupados en distintos colectivos socialdemócratas del país firmaron por la conformación del Partido Socialdemócrata de Chile (PSD), este 26 de octubre en el Servicio Electoral (Servel).

En un comunicado, señalaron que el desafío es construir un estado de bienestar socialdemócrata, el que califican como "uno de los ejes basales entre los objetivos del nuevo partido, aspirando a seguir un camino de desarrollo propio, tomando como ejemplo a los países socialdemócratas del norte de Europa".

Acompañaron en este ingreso formal en dependencias del Servel dos fundadores emblemáticos de este partido como lo es Gabriela Marambio, presidenta del sindicato N°3 de Recoline y Juan Arcos, presidente del Sindicato de Correos de Chile.

Gabriela Marambio señaló que "para nosotros como representantes de trabajadores es de sumo interés acompañar el proceso de cambios que Chile requiere y en donde los trabajadores deben tener un rol fundamental. Los cambios solo serán posibles si en estos se involucran a todos los sectores y somos los trabajadores quienes podemos aportar mucho a este nuevo Chile más justo y digno".

Juan Arcos sostuvo: "Nosotros como trabajadores de una empresa pública, queremos acompañar el proceso de cambios profundos, en el cual el Estado tiene un rol fundamental como generador de igualdad y justicia. Ser parte del desafío de crear un Partido Socialdemócrata en Chile es también una necesidad para la política en Chile, un partido que articule, dialogue y ejecute los cambios dentro un marco de respeto mutuo y dignidad".

Finalmente, el presidente de la directiva provisoria del PSD, el sociólogo Juan Eduardo Faúndez señalo: "El hito que iniciamos esta semana se enmarca en ayudar a llenar el tremendo vacío que existe en la centro izquierda chilena y acompañar la discusión política de los cambios profundos que Chile necesita en un ámbito de tolerancia, diálogo y respeto a la diversidad. Creemos que el cambio debe ser acompañado con gobernabilidad, sensatez y pragmatismo, poniendo el foco en la gente, los vulnerables y sus necesidades. Nos jugamos en estos años un punto de quiebre en la sociedad chilena y queremos que este punto de inicio a la instalación de un Estado de Bienestar de siglo XXI en Chile, tal como existe en los países más desarrollados del mundo. Nuestro Partido Socialdemócrata será un partido de las clases medias, de los trabajadores, que recoja la diversidad de toda nuestra sociedad y sus necesidades, que promueva el bien común".

La directiva provisoria del Partido Socialdemócrata está compuesta por: Juan Eduardo Faúndez M. Máster en Sociología de la Univ. Complutense de Madrid, ex Subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social; Marcelo Díaz Suazo, Abogado, Ex Decano de Ciencias jurídicas y sociales de la Univ. De Atacama; Alejandra Suarez, Enfermera, Directora de CESFAM de La Pintana; Martín Manterola, Abogado, Ex Diputado; Fabiola Aliante, Abogada, Pdta. Fundación Chile de a pie; Gabriel Peralta M, Economista, MBA, Magister y Doctor© en ciencias de la educación; Viviana Medina, Psicopedagoga, Asistente de educación, Colegio Municipal de Coltauco; Luis Vergara Ahumada, Educador de Párvulos, Director de Liceo Nuestra Señora de la Paz de Valparaíso; Emilio Cornejo, estudiante de Administración Pública en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile, YouTuber.