Presidenta del Senado pone en duda que proyecto de indulto a los detenidos del estallido social se vea en Sala el 2 de noviembre

La semana pasada, el impulsor del proyecto de indulto a los detenidos del estallido social, el senador RD Juan Ignacio Latorre, señaló que la iniciativa se vería este martes 2 de noviembre. Sin embargo, durante esta jornada, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC) puso en duda esa fecha.

La duda es porque Rincón cuestionó el trámite que realizó la comisión de Constitución, presidida por el senador Pedro Araya (ind/PPD), al texto impulsado por los senadores Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Alejandro Navarro (PRO), Adriana Muñoz (PPD) y la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC). Según la senadora Rincón, la iniciativa no fue despachada en general y en particular por esa instancia, y solo ha cumplido con su primer trámite. Además indicó que algunos comités pidieron revisar el acuerdo ya fijado sobre la tabla.

"No está ratificado lo del indulto el día martes porque ya hay comités que han señalado que no dan el acuerdo para verlo el día martes y que ese proyecto tiene que ser visto en general y en particular por la comisión", dijo Rincón.

Rincón fue cuestionada por la prensa, quienes afirmaron que el proyecto sí había pasado por todos los trámites. Ante eso la senadora DC insistió en que "no lo voy en particular, no, porque no se abrió plazo para indicaciones (...). Solo se votó en general, no pueden votarlo en particular si no hay plazo para indicaciones".

"Entonces se transgredió el Reglamento, porque un proyecto no puede ser votado sin abrir plazo para indicaciones y si eso fuera así, sería gravísimo", sostuvo Rincón y agregó que "el viernes se define la tabla de la próxima semana".