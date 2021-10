Ministra Rubilar reaparece tras acusaciones por uso de recursos públicos para la campaña de su pareja: "Hay una investigación en curso y corresponde esperarla"

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar volvió a terreno luego de la acusación en su contra por el uso de recursos públicos para favorecer la campaña a diputado de su pareja, Christian Pino.

En un seminario del Ejército en Santiago, en el que participó la ministra, le fue consultada sobre este caso y se limitó a responder "hay una investigación en curso y es lo que corresponde, esperarla".

Según un reportaje de Canal 13, la ministra Rubilar, por medio de un grupo de Whatsapp, habría instruido a funcionarios de comunicaciones de la cartera desempeñar funciones para la campaña del periodista que aspira a un escaño en la Cámara de Diputados por el distrito 8.

Sobre esto, la Contraloría General de la República señaló en su cuenta de Twitter que “tras los hechos difundidos, tanto en prensa como en redes sociales, hemos recibido denuncias ciudadanas y parlamentarias. Sobre el caso, se solicita informe al Ministerio de Desarrollo Social”.

Rubilar negó las acusaciones en su contra, señalando que "no he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para una campaña política ni a nada que no corresponda y nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido".

"Tengo la tranquilidad que, a pesar de que el canal tuvo en el corazón de mi equipo a una fuente directa, que les entregó información durante meses, lo único que pudieron encontrar fueron unos pocos mensajes de Whatsapp de un grupo privado, pues no existen los grupos institucionales, y aceptando ayuda de voluntarios que se ofrecieron personalmente, sin necesidad de pedírselos", agregó.

En el mundo parlamentario también fueron críticos con Rubilar. El diputado Gabriel Ascencio (DC) dijo que "así como la ministra Rubilar no ha querido dar su opinión y de alguna manera entregar alguna respuesta acerca de las acusaciones que ha recibido en su contra (...) corresponde que la Contraloría, lo antes posible, emita un informe y no solamente diga que es irregular lo que hizo la ministra, sino que además tome las sanciones o las medidas que correspondan en este caso".

De acuerdo a Cooperativa, el Ministerio tiene plazo hasta el martes para entregar un informe sobre los hechos denunciados a la Contraloría, aunque es posible que soliciten una prórroga.