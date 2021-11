Lollapalooza: Santiago decidirá en consulta ciudadana si evento se realizará en el Parque O'Higgins

El Concejo Municipal de Santiago determinó realizar una consulta ciudadana para que la misma comunidad decida si el evento musical Lolapalooza se realice en el Parque O'Higgins.

La medida fue aprobada con ocho votos a favor y la abstención de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), arguyendo que "es una solicitud a la administración".

"Me abstengo porque es una solicitud a la administración. Me parece fundamental exigir los permisos que corresponden. Actualmente la empresa no tiene los permisos requeridos. Necesitamos que los organizadores puedan acompañar en la solicitud los permisos necesarios", dijo Hassler, recoge Radio Cooperativa.

"Que los vecinos definan. Más democracia es mejor. Si así lo solicita el concejo, podemos recoger la necesidad de impulsar una consulta ciudadana tanto en este como otros temas", añadió.

Lollapalooza y el Parque O'Higgins

El conflicto por la realización del megaevento en el Parque O'Higgins comenzó el 3 de noviembre, cuando la concejala Rosario Carvajal señaló en sus redes sociales que "comisiones del Concejo Municipal" rechazaron la realización de Lollapalooza en ese sector.

Carvajal aseguró que en la última edición del evento se produjeron deterioros en el parque, equivalentes a $90 millones de pesos. La productora de Lollapalooza, llamada Lotus, rechazó esa acusación.

Posteriormente, el 7 de noviembre, ocho concejalas de Santiago manifestaron en un comunicado que "es improcedente y contradictorio a nuestros principios" la realización del festival en el parque.

Entre los motivos para oponerse al evento, mencionaron la "sobrecarga de automóviles estacionados en calles aledañas que dificultan el desplazamiento en el sector; el ruido y la música de altos decibeles tanto los días previos como en la duración misma del festival; la imposibilidad de trabajo de quienes cotidianamente realizan actividades comerciales al interior del parque".