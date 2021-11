Convencional Baranda tilda de "gigante egoísta" al Senado por no dar acceso a instalaciones en exCongreso y Rincón responde: "Hemos facilitado todos los espacios solicitados"

El convencional Benito Baranda (INN) reprochó y tildó de "gigante egoísta" al Senado por no facilitar sus instalaciones en el exCongreso Nacional, recinto donde funciona la Convención Constitucional.

“Decirle al gigante egoísta del Senado, que trabaja en Valparaíso, que tiene sus oficinas en Valparaíso, y vacías las oficinas en Santiago, que por el bien de Chile y de esta Convención suelte las oficinas que son de propiedad de la ciudadanía. Ya basta de esta humillación contra la Convención”, dijo hoy Baranda en el Pleno de la Convención.

La convencional Loreto Vidal se sumó a las críticas, apuntando a la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC). “Ella en este momento está en una situación de poder que debiera permitir que las cosas se hacen como se deben (…) Es absolutamente absurdo que tengamos que estar viviendo todos los días esta precariedad”, dijo.

Por su parte, el vicepresidente del órgano constituyente, Jaime Bassa, matizó los cuestionamientos. “Hoy el problema no es de espacios, hoy el problema es de habilitación. Es un problema presupuestario”, dijo, añadiendo que actualmente ya están en conversaciones con la Cámara Alta para facilitar sus salas en el exCongreso.

Respuesta de Rincón

La senadora Ximena Rincón leyó en un punto de prensa un mensaje de Whatsapp que le envió a un convencional, sin especificar su nombre.

"Me dicen que somos el 'gigante egoísta'. No sé si sabes que desde que asumí hemos facilitado todos y cada uno de los espacios que nos han solicitado. De hecho, te debiera haber llegado copia de todo a tu correo", expresó la presidenta del Senado.

"Lo increíble es que conociéndome y teniendo mi teléfono algunos no me llamen para preguntarme qué ha ocurrido y si es cierto o no lo que se dice. En fin, debe ser un tema de conectividad", añadió.