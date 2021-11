Mineduc anuncia retorno a las clases presenciales de manera obligatoria para marzo del 2022

Se acabó la voluntariedad de las clases presenciales. Esto, porque el Ministerio de Educación dará a conocer un oficio en donde dispone como obligatorio el retorno a clases presenciales, en todo el país y para todos los establecimientos, a contar del próximo año. Es decir, ya no quedará a potestad de los padres o apoderados el enviar o no al estudiante a clases, y los sostenedores no tendrán facultad para cerrar sus puertas.

De acuerdo al diario La Tercera, la resolución se justifica tras un análisis realizado por el Mineduc que evalúa de manera positiva la apertura de establecimientos, que hoy llega al 98%. Además, destacan los protocolos sanitarios para evitar nuevos brotes.

La fecha en concreto para el retorno es el 2 de marzo del 2022, ya que para esa fecha, "la vacunación en esquema completo de los menores de 18 años y de los trabajadores de la educación se encontrará finalizada. Con ello, se retoman las normas que regulan el funcionamiento del sistema escolar chileno”.

"Considerando la importancia de la presencialidad en el desarrollo de los aprendizajes y el bienestar socioemocional de los estudiantes, la evidencia nacional e internacional y la experiencia del retorno en el sistema escolar acumulada hasta ahora, para el mes de marzo de 2022 se retoma la asistencia presencial obligatoria de los estudiantes”, añade el documento, según el citado medio.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa conversó con La Tercera sobre esto, afirmando que “toda la evidencia pedagógica y sanitaria apunta a que no existe razón para impedir la apertura de establecimientos ni de asistencia a clases. Y, ciertamente, todos los establecimientos deben operar con su jornada completa, para dar máxima continuidad al proceso educativo”.

La autoridad añade que con esto se busca “enfrentar las consecuencias negativas que ha tenido la pandemia en el sistema educativo, ciertamente cumpliendo con todos los resguardos sanitarios”.

También volverá la jornada escolar completa para los colegios que estén inscritos -aunque se recomienda flexibilizar en esta materia-, el regreso será con aforo completo y se retomará la alimentación presencial del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb.

Solo se harán excepciones justificadas, para momentos determinados, como un brote de Covid-19 en algún curso o establecimiento. En tal caso, señala el oficio, el establecimiento “deberá velar por mantener la continuidad de los aprendizajes de esos estudiantes en modalidad remota, mientras dure esta situación excepcional”.