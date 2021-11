“Yo invito al PC a retractarse”: Boric sale al paso de la declaración de sus socios a favor de Daniel Ortega por elecciones en Nicaragua

A través de su cuenta en Twitter, primero, y luego en una declaración a la prensa, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió al paso de la declaración firmada por el Partido Comunista y otros movimientos de izquierda en respaldo a la legitimidad del Gobierno del Presidente Daniel Ortega en Nicaragua y en defensa de las recientes elecciones, que han sido catalogadas de “fraudulentas” de manera casi unánime por la comunidad internacional.

“En nuestro Gobierno el compromiso con la democracia y los derechos humanos será total, sin respaldos de ningún tipo a dictaduras y autocracias, moleste a quien moleste”, indicó el candidato presidencial en su red social. A juicio de Boric, “Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores”.

Pero más tarde, en una actividad en terreno, el diputado fue más enfático aún hacia sus aliados del Partido Comunista y les pidió directamente enmendar: “Yo invito al PC a retractarse del apoyo a la situación de Nicaragua”, dijo el candidato presidencial del sector.

De acuerdo a Boric, “la declaración no representa a Apruebo Dignidad y mi posición es clara: respeto total e irrestricto a la democracia, incluida Nicaragua”.

El diputado magallánico apuntó además a que se trataría de una declaración inconsulta al interior de la tienda. “Lo he conversado con varios militantes del PC y están sorprendidos porque no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido. No me cabe ninguna duda que los compañeros del PC no están de acuerdo con lo que se emitió ahí”, dijo.

Consultado cómo pretende gobernar si al interior de su coalición hay diferencias de este tipo de temas de política internacional, el candidato respondió que “se va a gobernar con la decisión del Presidente de la República de respetar 100% la democracia y en eso no nos vamos a perder ningún segundo”.

Vea las declaraciones de Gabriel Boric:

Video: vía CNN Chile

Este punto también fue comentado por el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, quien asumió con un mensaje en la red social de Twitter que “la política exterior en el gobierno de Apruebo Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric”.

“El PC acatará, aunque se expresen diferencias. Pero en esta materia nuestro propósito es llegar al máximo de acuerdos, con disposición a discutir todos sus aspectos”, indicó el timonel del PC.

El texto, firmado por el PC y además por el Partido Igualdad, Movimiento del Socialismo Allendista, Izquierda Libertaria, Ukamau Chile y Movimiento de Pobladores en Lucha MPL, rechaza la declaración de la Cancillería chilena, donde critican las últimas elecciones en Nicaragua, que permitieron una nueva reelección del Presidente Daniel Ortega y aseguran que Chile se suma al gobierno de Estados Unidos a una injerencia que va en “contra de la voluntad de los pueblos”.

“El pueblo nicaragüense concurrió masivamente a las urnas para elegir democráticamente a sus autoridades y lo ha hecho en paz, de acuerdo con su institucionalidad y leyes vigentes. Las elecciones se realizaron con la presencia de observadores y acompañantes internacionales (…) La mayoría del pueblo de Nicaragua se ha expresado en las urnas, y ha otorgado legitimidad al gobierno del presidente Daniel Ortega. Nuestra solidaridad está con el pueblo de Nicaragua y con su decisión soberana en la construcción de su futuro”, señala la declaración.