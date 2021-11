Ministro Delgado por informe de Contraloría en caso Rubilar: "No se acreditan faltas a la probidad administrativa"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado se refirió a la resolución de la Contraloría General de la República en contra de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, que indica que las instrucciones a funcionarios de su cartera para desempeñar funciones en la campaña a diputado de su pareja, Christian Pino, vulneran la probidad administrativa.

Sin embargo, el ministro Delgado señaló que la resolución no señala la existencia de faltas a la probidad administrativa: "El contralor no acredita la utilización de recursos públicos ni tampoco acredita faltas a la probidad administrativa, esto es muy importante señalarlo porque ayer circulaban algunos titulares en otra línea. Cuando uno lee, el informe es claro en aquello (en que no hubo faltas a la probidad)".

"Lo que sí, el contralor le pide algo a la ministra que como Gobierno se lo pedimos a todos los ministros y ministras: el apego irrestricto a la normativa de prescindencia y eso también lo hemos ratificado a través de los informes de Contraloría y también circulares internas del Gobierno", manifestó el titular de la cartera de Interior.

Según un reportaje de T13, la ministra Rubilar dio esas instrucciones por medio de un grupo de Whatsapp. Ante los hechos revelados, el órgano fiscalizador solicitó un informe a la Subsecretaría de Evaluación Social.

En el documento emitido por Contraloría, indican que el informe de la subsecretaría no desmintió la existencia de esas conversaciones.

Asimismo, indicaron que "si bien no está acreditado que con ocasión de los hechos denunciados hubo utilización de recursos públicos, de haberse cumplido las instrucciones que la ministra Rubilar Barahona impartió en dicho grupo de WhatsApp a funcionarios de su dependencia y de su confianza, ello habría implicado una infracción de la normativa antes reseñada sobre probidad, por haberse ocupado tiempo de la jornada de trabajo y empleo de recursos públicos”.