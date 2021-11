Luego de que Festival Puerto de Ideas acusara actitud «antisemita» la Municipalidad de Viña del Mar afirma que edificios no estaban recepcionados

El gerente del Festival Puerto de Ideas Sergio Silva acusó que de la Municipalidad de Viña del Mar, Camila Brito Hasbún, directora ejecutiva del Programa de Cuidados, rechazó la oferta de extender las actividades a la ciudad jardín y que expresara “no vamos a desarrollar ninguna actividad cultural con Puerto de Ideas, porque a ellos los financia la embajada de Israel”. El evento se realiza anualmente en Valparaíso y la fundación buscaba realizar una charla en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

En una entrevista con El Mercurio, el gerente señaló que los dichos de Brito, fueron “profundamente antisemita”, adicionalmente indicó que recurrió a la Ley del Lobby para realizar audiencias con la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) para aclarar la situación.

Además Silva agregó: “Nosotros trabajamos con todas las embajadas de todos los países. No tenemos ninguna relación ni más cercana ni más lejana con la de Israel”.

Al respecto la fundadora y presidenta de Puerto de Ideas Chantal Signorio comentó “Sentimos que ya dijimos lo que teníamos que decir. Somos una institución cultural y quisimos dejar constancia de algo que nos parece peligroso para la cultura en Chile, pero no queremos polemizar más allá. Quizás deberían ser otros los que opinen, podrían comentar la noticia representantes de la cultura, del gobierno local y hasta del ministerio de la cultura”.

La respuesta de la Municipalidad

Desde la Municipalidad de Viña del Mar emitieron un comunicado expresando que la organización de Puerto de Ideas se se comunicó en cuatro oportunidades con diferentes unidades del municipio para realizar una charla para 50 personas en el Teatro Municipal y el Palacio Vergara y que la respuesta del municipio fue que los edificios no estaban recepcionados por lo que no era posible realizar la charla, sin embargo, el documento no se refiere a los dichos de Camila Brito Hasbún,

“En las cuatro oportunidades se les explicó que los inmuebles no estaban recepcionados y que no era posible realizar esa actividad, dos edificios que no están aún recibiendo eventos”, expresa el comunicado.

Además argumenta que las fechas de la charla ”no congeniaban con las actividades programadas por el equipo interdisciplinario de eventos, organizados desde hace meses, con permisos aprobados y espacios solicitados por la comunidad viñamarina y organizaciones de carácter privado”.

“Con todo, el trabajo realizado debe ser en un marco serio, profesional y ajustado a derecho, estándar que dicha organización no pudo alcanzar para trabajar junto a esta administración”, finaliza el comunicado.

Por su parte, el concejal de Viña del Mar, Alejandro Aguilera (CS) acusó que “la solicitud de Puerto de Ideas se hace de manera poco prolija y a última hora. Según se me informó, se solicitaron espacios públicos para los cuales no hay ninguna posibilidad de autorizar su uso, pues como es de conocimiento público, no están recepcionados por estar en mantención hace años".

Por otro lado el también concejal del municipio Carlos Williams (RN) expresó que en el consejo no sabían de la decisión que se tomó dado que le corresponde a la alcaldía hacerse cargo de dichas negociaciones.

“Desconozco que ella haya dicho algo así y si fuese así es bastante grave porque, lo que nos interesa es que una actividad cultural, nosotros no discriminamos de hecho por ejemplo acá era habitual el año nuevo chino y hay otras actividades con patrocinios de otros países”, expresó el concejal Carlos Williams.

Finalmente Alejandro Aguilera agregó: "Levantar una discusión a propósito de este tema me parece que persigue un fin netamente electoral, debido a que el gobierno local de Viña del Mar es un gobierno del Frente Amplio que, además, es muy exitoso”.