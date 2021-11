Jorge Ramírez presenta renuncia a la presidencia de Comunes tras revelación sobre millonarios pagos en campaña a gobernadora de Karina Oliva

El timonel de Comunes, Jorge Ramírez, presentó su renuncia a la presidencia del partido tras las revelaciones de un reportaje de Ciper, en que dieron cuenta sobre millonarios pagos a asesores de Karina Oliva (Comunes) durante su campaña a gobernadora de la Región Metropolitana.

En la publicación, revelan que siete colaboradores de la campaña de Oliva -entre los que se encuentra Jorge Ramírez- emitieron boletas por un total de $137 millones. Las abultadas cifras son comparables a la campaña del Presidente Sebastián Piñera en 2017, para la primera vuelta.

"Durante estas horas Karina me ha pedido evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel", señaló Ramírez en su cuenta de Twitter.

“Además me he puesto a disposición de los espacios de mi partido para que se evalúe como corresponde", añadió.

"No dejaré de militar con la convicción de que debemos formar un espacio de transformación y cambio, que Comunes debe ser parte de una propuesta de país que apunte a la construcción de un pueblo, con una mayoría social y política que sea capaz de darle sentido a todo lo que viene”, agregó el ahora expresidente de la colectividad", continuó.

Denuncia al Tribunal Supremo del partido

Sobre la información revelada por Ciper, las diputadas de Comunes, Claudia Mix y Camila Rojas,ingresaron una denuncia al Tribunal Supremo del Partido "para que se investiguen a todas las personas involucradas en los hechos relacionados con la rendición de la campaña a gobernadora de Karina Oliva", indicó Mix en Twitter.

"No podemos tolerar este tipo de situaciones que, más allá de lo legal, son antiéticas", señaló la legisladora.

"Es conocida desde hace meses mi postura crítica hacia el Presidente de Comunes. Este hecho viene a reafirmar las aprehensiones que he explicitado en las instancias internas del partido", añadió la diputada de Comunes.