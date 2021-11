Desbordes critica dichos de Juan Sutil a favor del programa de Sichel: "No le ayuda en nada"

El ex precandidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes criticó que el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil los dichos a favor del programa de gobierno de Sebastián Sichel (Chile Podemos +), asegurando que sus dichos "no le ayudan en nada" al abanderado del oficialismo.

"Yo creo que no le ayuda en nada a Sichel cuando (Sutil) dice 'me gusta el programa de Sichel'. No me ayude padre", criticó Desbordes en entrevista con Radio Cooperativa.

Para el exdiputado, "los liderazgos empresariales tienen derecho como cualquier otra organización a hacer su lobby, plantear sus puntos de vista (...) pero aquí se excede un poquito ese criterio, y a mí no me gusta".

"Yo defiendo una economía social de mercado. Creo en el libre emprendimiento, pero no defiendo empresas ni empresarios, y eso es un error que ha cometido mi sector muchas veces, y hago el mea culpa que no comparte una parte de mi sector, porque permanecemos constantemente identificados con la ciudadanía, y con razón a veces, como defensores de empresarios o empresas, más que de un modelo de libre emprendimiento con tinte social que es la economía social de mercado", cerró.