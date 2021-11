Diputadas y senadoras en picada contra Johannes Kaiser por dichos en los que pone en duda el derecho de las mujeres a votar

El diputado electo por el distrito 10 del Partido Republicano, Johannes Kaiser ha sido noticia durante este martes por sus polémicos dichos sobre el derecho al voto de las mujeres.

"Lo que pasa es que también tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo a inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tu realmente te preguntas si el derecho a voto (a las mujeres) fue una buena idea", dijo Kaiser, quien obtuvo 11,7% de los sufragios en el peleado distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja).

Su controvertida declaración se hizo rápidamente viral en las redes sociales, siendo tendencia número 1 en Twitter a nivel nacional, provocando que el parlamentario electo eliminara su cuenta de Twitter.

Además, varias senadoras y diputadas han manifestado su rechazo en contra de los dichos de Kaiser. Una de ellas fue Karol Cariola (PC), quien sostuvo que "Kast y sus partidarios no “entienden” q podamos opinar, usar anticonceptivos, q tengamos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y q tengamos derecho al voto. Kast y sus partidarios creen en un mundo con derechos solo para los hombres. Kast es un peligro para todas las mujeres".

Asimismo, la diputada Carmen Hertz acusó que "este esperpento delirante, partidario del genocidio,de los crímenes de lesa humanidad y de los atentados a la condición humana ES UN ASCO!".

En tanto, Maite Orsini (RD) criticó que "esto es el Partido Republicano: retroceder en derechos de las mujeres. Así de claro y así de fuerte. Por esto, y tantas cosas más, voto Boric. Por más derechos, no menos; por un Chile donde quepamos todos y TODAS. Súmate tú también".

"Johannes Káiser, Republicano electo como diputado pone duda el derecho de las mujeres a votar. ESA ES LA LIBERTAD DE LA QUE HABLAN LOS REPUBLICANOS... y si, estoy hablando fuerte por eso las mayúsculas", tuiteo Camila Rojas.

Por otra parte, la diputada electa Emilia Schneider dijo que "Kast y su diputado Johannes Kaiser deben dar una explicación porque sus discursos incitan a negar derechos de mujeres y diversidades sexuales. Necesitamos un gobierno que amplíe derechos de las personas, no que los restrinja. Por eso voto Boric, para mirar al futuro con dignidad!".

Maya Fernández, del Partido Socialista, sostuvo que "no aceptaremos violencia de género ni machismo. Demasiada inhumanidad. Inaceptable!!!".

La senadora Ximena Órdenes tuiteó: "El derecho a voto de las mujeres para elegir al Pdte de la República costó siglo y medio de vida independiente como país. No podemos permitir ni como sarcasmo ni en ninguna forma que fanáticos como Johannes Kaiser lo cuestionen".

Paulina Núñez: "El derecho a voto siempre va a ser una buena idea"

Pero las reacciones también vinieron desde el oficialismo, ya que la diputada Paulina Núñez dijo esta mañana en el matinal de Chilevisión -donde también estuvo de invitado Kaiser- que "el derecho a voto siempre va a ser una buena idea. No puede ser utilizado como un sarcasmo".

Del mismo modo, recalcó que "al parecer, no entendemos las formas, y las formas violentas. Yo lo digo como mujer. Yo lamento profundamente, aunque sea un video antiguo, que estos sarcasmos, estas ironías, estos ejemplos, a alguien se le pase por la cabeza que mejor las mujeres no voten si no están defendiendo sus intereses".

"A lo mejor Johannes no lo comparte profundamente, o sí lo comparte pero no se expresa bien. Sus formas, su sarcasmo no se entiende. Yo invito a que, derechamente, todo lo que dice relación con la democracia, sobre todo con la participación de las mujeres, no sea utilizado ni para chistes, ni para el sarcasmo ni para la ironía", sentenció.

En el Gobierno, la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett planteó que "es inaceptable que se ponga en duda el derecho a voto de las mujeres. Llegamos a la vida pública para quedarnos y seguiremos trabajando para que más mujeres ocupen espacios de responsabilidad política, por un país mejor y más próspero".

Además, agregó posteriormente, "nos parece inaceptable que alguien ponga en duda los derechos civiles que tanto nos ha costado adquirir a las mujeres, y por eso quiero decirles que por eso es tan importante que cada día más mujeres puedan acceder a posiciones donde se toman las decisiones. Estamos muy contentos, el nuevo Congreso va a tener un aumento importantísimo de participación de mujeres".

Kaiser se defiende: "Fue un sarcasmo"

Tras la viralización del video, el diputado electo se defendió y manifestó que “hizo un sarcasmo”, y agregó que sus dichos fueron sacados de contexto.

Mediante un tweet, Kaiser manifestó que “Twitter da para mostrar hasta 2 minutos 20 de un video. ¿Por qué muestran solo este segmento? Para sacar de contexto. No pongo ni puse en duda el derecho a voto de las mujeres. Hice un sarcasmo relacionado con que la gente vota contra sus propios intereses.”