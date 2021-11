Blackjack Online Chile: la guía definitiva para jugadores chilenos

El blackjack en Chile es uno de los juegos de mayor relevancia, debido a la versatilidad que ofrece y la posibilidad de aplicar estrategias. Permite desarrollar partidas personalizadas y envolventes con resultados gratificantes cuando apostamos a través de una plataforma segura y regulada.

La misión de este juego es vencer a la casa acumulando 21 puntos o menos, y en este análisis sobre este emblemático juego de cartas te compartimos algunas recomendaciones sobre los mejores casinos de blackjack para Chile.

Te invitamos a conocer algunos trucos para obtener una mejor rentabilidad en el momento de disfrutar de este juego de azar tan popular en los casinos online.

Mejores casinos blackjack para Chile

Ante la importancia que tienen algunos casinos online para jugar al blackjack, hemos hecho una revisión de las opciones más fiables para los usuarios chilenos.

Resumimos algunos aspectos básicos, como el tipo de licencia que poseen y las opciones en salas de blackjack disponibles.

Adicionalmente, confirmamos si se pueden realizar pagos con pesos chilenos o CLP para simplificar los depósitos en tu cuenta de usuario para apostar al blackjack.

Supremo Casino es un sitio de apuestas regulado por la Curazao Gaming que cuenta con una oferta bastante sólida en juegos de mesa. Aparte de poseer métodos de pago válidos en Chile como Bitcoin o Visa, encontramos juegos como el blackjack Clásico, blackjack Supreme y blackjack Europeo.

Nos ofrece la posibilidad de jugar en modo demo en algunos de sus juegos, y en su casino en vivo encontraremos otras alternativas interesantes como el Infinite Blackjack, Unlimited Blackjack o el Free Bet Blackjack de marcas como Evolution Gaming.

Sus pagos se pueden realizar en CLP o pesos chilenos desde el momento de activación de la cuenta.

LeoVegas en un casino con licencia de la Malta Gaming Authority, el cual es operado por la empresa LeoVegas Gaming plc. En este casino encontramos salas de blackjack exclusivas en las que puedes apostar con dinero real y con una interfaz compatible con dispositivos móviles.

Entre sus juegos encontrarás LeoVegas Blackjack, 6 en 1 Blackjack y blackjack Clásico de 3 manos. Sus métodos de pago PayPal, Visa y Skrill se adaptan perfectamente a las necesidades del usuario chileno.

Es un casino con galardones de operador del año por los premios EGR con una sección de casino en vivo con 44 juegos de blackjack como Speed Blackjack o Royale Blackjack.

Jackpot City es un casino operado por Baytree Ltd, con licencia de Malta, en el cual encontramos una interfaz moderna y con una relevancia óptima para sus juegos de blackjack. Esto nos permite explorar juegos clásicos y versiones más actualizadas de este juego de cartas.

Entre sus juegos hallaremos títulos como Classic Blackjack Gold Series, Atlantic City, Vegas Single Blackjack o European Blackjack. Podremos apostar con dinero real con servicios de pago reputados en Chile como Visa o Skrill, dándonos la posibilidad de realizar pagos directamente en pesos chilenos.

Su casino en vivo también es muy versátil, con acceso a juegos reputados con dealer en directo que nos asistirá en tiempo real durante las jugadas. Se requiere de registro y verificación para acceder a las salas live.

Es un casino operado por Baytree Ltd con licencia de Malta y regulado por la Kahnawake Gaming Commission. Nos ofrece una propuesta moderna y compatible con dispositivos móviles, con acceso a los mejores juegos de blackjack online y en vivo.

Entre los juegos que encontramos en su catálogo destacan: Atlantic City Blackjack de Varias Manos, Bonus Blackjack, Double Exposure, European Blackjack, Spanish Blackjack, Vegas Downtown y Vegas Strip.

Adicionalmente, encontramos un casino en directo con juegos desarrollados por Evolution Gaming. Esto nos permite disfrutar de una buena interfaz de apuesta en títulos como el Blackjack Diamond y admiten depósitos en CLP.

Mr Mega es un casino online operado por Sharp Connection Ltd., una marca que desarrolla actividades de casino online con licencia de Malta. Su oferta de juegos de blackjack es bastante diversa y es una alternativa estable para apuestas legales.

Encontramos juegos como el blackjack Multimano, Clásico, Single Deck y Europeo. Se trata de un casino online moderno y atractivo con una selección de salas modernas entre las cuales también podemos encontrar Blackjack Atlantic City, Switch Blackjack y Blackjack Fast.

Se encuentra respaldado por servicios de pagos reputados como Visa, Skrill y PayPal, permitiendo realizar los depósitos en pesos chilenos o CLP de forma instantánea y sin comisiones.

Trucos para ganar al Blackjack

El blackjack es uno de los pocos juegos de casino que permite emplear estrategia y cambiar el curso de los acontecimientos gracias al análisis y toma de decisiones durante las partidas.

Es por esto que, teniendo algunos trucos básicos a nuestra disposición podemos mejorar el desarrollo de una partida.

Desde nuestra experiencia, ninguna estrategia es infalible ante la aleatoriedad que ofrecen los juegos de casino online potenciados por la tecnología RNG, pero mejoran las probabilidades de ganar.

Atento al tipo de cartas (blandas/duras)

Si posees un As en tu mano, tendrás cartas blandas. Pero si no posees esta carta tendrás cartas duras. En otras condiciones, las cartas débiles son 7, 8, 9,10 y As, y las cartas fuertes son 2, 3, 4, 5 y 6.

No apuestas de Seguro

La apuesta de seguro suele aumentar la ventaja de la casa, por lo que no es recomendable emplear esta estrategia a menos que las condiciones te impulsen a verlo como una buena alternativa.

Divide si tienes As u 8

Dividir cartas es un movimiento que puedes emplear teniendo un par de 8 o par de Ases, lo que mejora tus posibilidades de ganar. No dividas nunca un par de 10, pues una mano de 20 es una de las mejores que puedes obtener.

Dobla solo en condiciones específicas

Para doblar en el blackjack con cartas duras se recomienda hacerlo con 9, 10 u 11, esto si el dealer tiene una carta débil. En caso de que tengas cartas blandas, doblar con 13 o 14 puede ser una buena opción.

Plántate si tienes 17 o más

Esta suele ser una regla que aplica la casa en muchas ocasiones, y tú también puedes emplearla en tu estrategia. Si tienes 17 puntos o más puedes plantarte, pues solicitar una carta puede generar que te pases de 21 puntos.

Juegos de Blackjack más rentables

El blackjack es un juego bastante versátil que, a lo largo de su evolución nos ha provisto de versiones interesantes que ofrecen una mejor rentabilidad en función a sus reglas y condiciones de juego en las partidas.

Te comentamos algunas de las opciones más populares en las que puedes encontrar diferentes rangos de apuestas y podrás valorar el mejor RTP para tus pagos:

Blackjack Surrender

En este juego puedes retirar tus manos y entregar tus cartas, perdiendo la mitad de la apuesta y garantizando la otra mitad, con apuestas de hasta 5.000 CLP con un RTP de 99,66%.

Atlantic City

Atlantic City es un juego que permite apuestas entre 1 CLP y 200 CLP que se juega con 8 mazos y ofrece un RTP de 99.65% en la versión desarrollada por Microgaming.

Blackjack Multimano

Es un juego que permite apuestas desde 1 CLP hasta 100 CLP, en el cual encontramos un RTP de 99.62% donde puedes jugar con hasta 4 manos a la vez.

Blackjack Doble Exposición

Es un juego desarrollado por marcas como Playtech o NetEnt, donde las cartas del dealer están expuestas, y ofrece un RTP de 99.33%.

Legislación chilena de juego 2021

Chile destaca por tener una de las normativas más estables para casinos presenciales en Latinoamérica, pero no existe una regulación para los juegos online.

Desde la legalización del juego en 2005, Chile ha experimentado un crecimiento tremendo en cuanto a la industria de los juegos de azar.

Aunque no tienen legislación para las plataformas digitales, se puede acceder a casinos off-shore sin ninguna restricción por parte de los entes gubernamentales.

Actualmente, se está trabajando en el desarrollo de una regulación de casinos en línea en el territorio chileno, con propuestas presentadas en los años 2012 y 2013 que hasta el momento no han avanzado.

Apostar en casinos con licencias extranjeras sigue siendo la opción principal para los usuarios chilenos.

Preguntas frecuentes

¿Es legal en Chile apostar al blackjack online?

Aunque no hay una regulación que controle los juegos de azar en línea en territorio chileno, no hay ninguna ley que restrinja el acceso a casinos off-shore.

¿Cuál es el mejor casino para apostar al blackjack desde Chile?

Existen algunas alternativas rentables como Jackpot City Casino, LeoVegas o Supremo, todos con licencia de operatividad verificada por nuestros expertos.

¿Puedo jugar en vivo al blackjack?

Sí, existen proveedores de juego como Evolution Gaming o Playtech que nos dan la posibilidad de apostar a través de salas en streaming con dinero real en casinos seguros.

¿Puedo pagar en pesos chilenos en casinos blackjack?

Sí, algunos casinos como Jackpot City o Mr Mega te ofrecen la posibilidad de realizar tus pagos de forma automática en CLP desde la creación de la cuenta de usuario.