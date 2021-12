La "Breretonmanía" también está en Inglaterra: "Big Ben" es escogido como jugador del mes en el Blackburn Rovers

El anglochileno Ben Brereton fue seleccionado por su club, el Blackburn Rovers, como jugador del mes. Esto, debido a la buena actuación del delantero en la Championship, donde ha anotado cuatro tantos en cinco partidos jugados en noviembre.

En la temporada, "Big Ben" lleva 16 goles anotados en 20 partidos disputados, posicionándose como el segundo máximo goleador de la Championship. Un desempeño que ha granjeado buenos resultados para el Blackburn.

Brereton Díaz anotó en noviembre un gol ante el Sheffield United, otro tanto ante Bristol City, y un doblete contra el Peterborough United.

Por el momento, el Blackburn Rovers se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Estaría disputando la liguilla para ascender a la máxima categoría del fútbol inglés.

🏆 @benbreo is your November @RecoveriteAu Player of the Month! ❄️🔥#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/cY2HF5pJXa

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 3, 2021