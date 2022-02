Vicepresidente de la Convención y margen de tiempo que le resta al órgano: llama a "no persistir con iniciativas que todos sabemos que lo más probable que no conciten el apoyo suficiente"

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, destacó la relevancia en hacer "todos los esfuerzos para cumplir con los plazos" para que el órgano constituyente logre sacar adelante una nueva Constitución. A las comisiones les resta un estrecho margen de tiempo para discutir y votar más de 1.200 propuestas de norma; por lo que el convencional llamó a sus pares a analizar y avanzar en aquellas iniciativas que "tienen posibilidad de flotar" en el pleno y obtener los dos tercios.

Durante este lunes, la mesa de la Convención conversó en privado con representantes de los colectivos respecto al periodo que les queda para debatir las iniciativas y que todo esto debe estar resuelto a más tardar el 4 de julio, según lo dispuesto para el funcionamiento del órgano. Domínguez explicó que en la reunión se "buscaba establecer las estrategias necesarias para poder cumplir las tareas que hay que hacer en el plazo y tiempo que está establecido".

Consigna Cooperativa, que Domínguez recalcó que "tenemos que hacer todos los esfuerzos existentes habidos y por haber para cumplir los plazos que ya están establecidos", porque "nuestro cronograma que está hecho y aprobado, zanjado y sacramentado hace varios meses".

En ese sentido, el constituyente por la Región de Los Lagos aseguró que al interior de la Convención han reflexionado que, debido al tiempo estricto con el que cuentan, "yo creo que es mejor dedicarnos a discutir iniciativas que sí tienen posibilidad de flotar y concentrarnos en esas y cómo indicar y mejorarlas, porque de esa manera el trabajo será más eficiente".

"Quedan 9 semanas y media para que las comisiones temáticas se cierren, entonces de alguna manera ayer fue hacer presente que todas las iniciativas que tenemos hay que resolverlas. Para lograr eso, hay que ponerse de acuerdo", puntualizó el médico, y apuntó que existe la posibilidad que un sector "sabiendo que no va a lograr el apoyo necesario, persista e insista y agote todas las instancias, esa posibilidad existe reglamentariamente", agregando que "a mi juicio, el cronograma podemos cumplirlo exactamente como está, sacar la pega adelante, pero eso exige un desafío, que es ponernos de acuerdo, lograr los amplios consenso y no persistir, por ejemplo, con iniciativas que todos sabemos que lo más probable que no conciten el apoyo suficiente".