Atenta "contra todo sentido ético": "Movimiento Salvemos el Parque Forestal" vuelve a la carga contra construcción de Línea 7 del Metro anunciada por Presidente Piñera

El "Movimiento Salvemos el Parque Forestal" reaccionó al anuncio efectuado este jueves por el Presidente Sebastián Piñera, quien dio inicio a la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago, la que unirá a las comunas de Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, y cuyo trazado contempla vías bajo el parque.

"La oposición al trazado de la línea 7 de Metro por el Parque Forestal ha sido apoyada transversalmente por todas las organizaciones vecinales y ciudadanas que velan por la protección del patrimonio en general y que ven amenazado el arbolado centenario de este parque emblemático, así como también por entidades públicas, como la Municipalidad de Santiago y el Consejo de Monumentos Nacionales en su connotación relevante de protección del patrimonio del país. Esto demuestra la legitimidad irrefutable del Movimiento y su causa", señalan en un comunicado.

"La ciudadanía organizada, junto con el apoyo de la Municipalidad de Santiago y el Consejo de Monumentos Nacionales, llevan años haciendo un llamado a la empresa Metro a revisar el trazado del proyecto y buscar alternativas que no impliquen pasar por debajo del Parque Forestal y poner en riesgo tan valioso legado para la ciudad de Santiago. Se han realizado y agotado todas las observaciones, impugnaciones y recursos en cada uno de los procedimientos disponibles, administrativos y judiciales establecidos, para poder revertir esta decisión política de persistir y proceder finalmente a intervenir el Parque Forestal, sin considerar alternativas al trazado propuesto, incluyendo todas las observaciones presentadas al SEIA en sus distintas instancias que nunca fueron acogidas. Metro falta a la verdad, en este proceso no ha existido participación ciudadana sino sólo espacios 'informativos' y procesos llamados 'de participación' para presentar observaciones que no son consideradas", añaden.

En esa línea, recalcan que el Metro, "la institución Ambiental y los Tribunales se alinean ante una decisión política dando la espalda a la ciudadanía y entidades públicas que objetan el trazado".

"Resulta insólito y paradójico que, a días de terminar el gobierno del Presidente de Sebastián Piñera, el Comité de sus Ministros, intente tomar la decisión política de aprobar en definitiva la RCA anunciándolo previamente por la prensa y, ante la plena oposición ciudadana, atentando contra todo sentido ético y de buenas prácticas que debe tener un gobierno antes de finalizar su mandato", emplazan.

"Por lo tanto, como última instancia, apelamos a la consideración de las nuevas autoridades para re-evaluar esta decisión política, contraria a la protección del Medio Ambiente, del patrimonio y de espacios públicos de calidad, a la luz de las nuevas políticas que exigen la consideración de nuevos criterios mundiales en la forma de construir ciudad, que abogan por la reacción inmediata ante el Cambio Climático, como la protección de sus parques y su patrimonio y tomen en cuenta los argumentos y fundamentos que ha presentado la ciudadanía para llevar a cabo esta legítima defensa social que rechaza el trazado de la línea 7 de Metro por el Parque Forestal, que de aprobarse, generaría su destrucción", cierran.