Presidente del Colegio de Profesores y retorno a clases en establecimientos: "Queremos una presencialidad lo más segura posible"

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, afirmó que desde el Magisterio quieren una "presencialidad lo más segura posible", en referencia al pronto regreso de los escolares a los establecimientos.

"Nosotros hemos venido sosteniendo desde siempre que nada reemplaza la presencialidad. Hoy día dejamos una carta al ministro de Educación, donde insistimos en la necesidad de que hay que volver a clases presenciales", dijo Díaz en conversación con Radio Cooperativa.

"El problema es que se ha generado desde el Ministerio esta lógica de hacer creer que nosotros no queremos la presencialidad; eso está totalmente equivocado", añadió el timonel del Colegio de Profesores.

Díaz también cuestionó el protocolo publicado por el Ministerio de Educación (Mineduc) respecto al retorno presencial a clases.

"Aquí hay tres premisas fundamentales que se deben de cumplir y que con el actual protocolo que el ministro (Raúl Figueroa) presentó, no se cumple: presencialidad a la brevedad para todos, no solo para el 20%; la segunda, es que queremos presencialidad por todo el año; y queremos una presencialidad lo más segura posible", comentó.

"El protocolo que elaboró el Mineduc no las resguarda (las premisas) porque no considera aforos. Tenemos comunas en Chile que están en fase con aforos bastantes restringidos para ir al teatro, al restaurante, al estadio y, sin embargo, en la escuela no hay ningún problema: pueden estar los 45 niños a 30 centímetros de distancia", complementó Díaz.

El protocolo del Mineduc elimina la restricción de los aforos en los distintos recintos educacionales y también contempla una serie de medias sanitarias:

Ventilación permanente de las salas de clases y espacios.

Uso obligatorio de mascarillas.

Implementar rutinas de lavados de manos con jabón o uso de alcohol gel.

Eliminar los saludos con contacto físico.

Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente.

Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar.

Seguir el protocolo de transporte escolar.

Solicitudes

El Colegio de Profesores solicitó en la carta enviada al Mineduc la concreción de las siguientes medidas: