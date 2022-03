Alcalde Carter llamó a apoderados de La Florida no enviar a niños sin esquema completo de vacunación a clases presenciales

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, llamó a los apoderados de la comuna a que no envíen a clases presenciales a sus niños, si es que estos no tienen completo el esquema de vacunas contra el Covid-19, para este 2 de marzo, día que comienza el primer año escolar totalmente presencial desde el inicio de la pandemia.

Los niños y niñas desde los 3 años en adelante pueden inocularse, pero no todos los padres han llevado a sus hijos a completar el esquema. Es por esto que Carter realizó un llamado para que esos niños no regresen a los colegios y sigan estudiando de forma telemática, porque tienen mayores posibilidades de enfermar gravemente al no contar con todas las vacunas.

“Queremos pedir a los papás y apoderados de aquellos niños que no tienen su esquema de vacunación completo, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Salud, que se abstengan de enviar sus niños a clases y sigan telemáticamente. ¿Por qué lo decimos? Porque un niño con vacunación completa tiene muchas menos posibilidades de contagiarse gravemente que aquel que no está vacunado de modo completo”, dijo el jefe comunal a través de las redes sociales del municipio.

Agregó que “ninguna autoridad, ningún alcalde, va a reemplazar el amor de un padre, una madre o un apoderado responsable que vacuna oportunamente a sus niños”.