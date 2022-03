"No perdonaremos": Presidente Zelensky envió tajante mensaje a Rusia por ataques en Ucrania que no respetaron civiles ni zonas residenciales

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, envió un mensaje a Rusia tras nueve días desde la invasión a su país, asegurando de forma tajante y categórica que "no perdonaremos" por todo lo ocurrido.

De acuerdo a declarado por el mandatario, las acciones tomadas por Moscú deben ser condenadas mundialmente, luego de que no se respetaran a civiles y zonas residenciales.

"No perdonaremos las casas destruidas, no perdonaremos los misiles enviados contra nuestro sistema de defensa aéreo ni los otros 500 misiles que han golpeado nuestra Ucrania, a nuestra gente y a nuestros niños", sostuvo, destacando que no perdonarán "el ataque a personas desarmadas ni destrucción de nuestra infraestructura, las cientos de víctimas fatales ni los miles que siguen sufriendo".

"Dios no perdonará hoy ni nunca, el lugar del perdón existirá el día del juicio", complementó Zelensky en la cadena nacional ucraniana. Su discurso tuvo lugar en la misma jornada en que Rusia anunció corredores humanitarios para civiles en Ucrania desde las ciudades de Kiev, Mariupol, Jarkov y Sumi.