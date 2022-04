Mineduc solicitó no realizar pruebas SIMCE durante el año 2022

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, informó este miércoles, que solicitaron suspender, por este 2022, la realización de las pruebas del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje (Simce) que cada año se aplica en los establecimientos educacionales del país.

En la sede del Mineduc, su titular realizó un balance del primer mes de presencialidad en los colegios, tras dos años de restricciones por la pandemia, y también, abordó las acciones aplicadas por la cartera, durante este periodo, ante los hechos de violencia que motivaron la convocatoria de un Consejo Asesor para la Convivencia Escolar.

Refiriéndose al estrés de las comunidades educativas y “a propósito de este diagnóstico de agobio”, el ministro señaló que con la Agencia de la Calidad de Educación se pidió al Consejo Nacional de Educación la suspensión, durante 2022, del programa de mediciones que presenta el Mineduc.

“Estas mediciones no son comparables porque en 2019, 2020 y 2021 tenemos tres mediciones que no permiten seguir una cohorte y por lo tanto se perdió de alguna manera una comparabilidad de las evaluaciones, eso claramente, para quienes son entendidos en el mundo de la estadística, es muy complejo”, argumentó.

Además, aseguró que “nos dimos cuenta que una vez asumido el gobierno, no fue presupuestado en el Presupuesto 2022 la totalidad de este plan de evaluación, por lo tanto, si incluso quisiéramos hacerlo no tenemos los recursos porque no fueron provistos en el presupuesto elaborado en octubre del año pasado por el anterior gobierno”.

Ávila agregó que “tenemos muchos elementos que nos permiten hoy día tomar esta decisión y decir: no es pertinente” tomar la prueba.

Por su lado, la entidad que resuelve la solicitud respecto al Simce, en sesión este miércoles, explicó el ministro, que “probablemente vamos a tener esta respuesta en las próximas horas y quizás mañana (jueves) vamos a estar en condiciones de poder avisarle al país que efectivamente esta medición Simce no va a ser implementada”.