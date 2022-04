Nicolás Zepeda apeló a condena de 28 años de cárcel por asesinar a Narumi Kurosaki y habrá nuevo juicio en 2023

Durante la jornada de ayer, la justicia francesa entregó el veredicto a Nicolás Zepeda, asesino de su exnovia, Narumi Kurosaki, y lo condenó a 28 años de cárcel. La condena fue definida por un jurado compuesto por nueve personas: tres magistrados y seis ciudadanos, quienes no creyeron la versión del chileno, decidiendo la sentencia.

Luego de ser acusado por la Fiscalía de Besanzón de amenazar, espiar, asfixiar y hacer desaparecer el cuerpo de quien fuese su novia, Zepeda no aceptó el veredicto, por lo que apelará para intentar cambiar la pena, por lo que habrá un nuevo juicio entre 2023 y 2024.

Randall Schwerdorffer, abogado querellante del caso, afirmó que a su parecer la condena es justa, ya que la cadena perpetua le parecía excesiva al no haber un cuerpo que confirmara el delito.

"Creo que es una condena justa porque no llega hasta la perpetua, que me parecía excesiva y no estoy seguro de que apelen a esta decisión por lo justa que ella es. Todos estuvimos golpeados por el sufrimiento de Narumi y esto sigue dependiendo de la voluntad de Nicolás Zepeda de hablar", manifestó.

Por su parte, la abogada defensora del chileno, Jaqueline Laffont, planteó que fue un proceso difícil, ya que se habló sobre pena de muerte, pero valoró que el tribunal no haya acogido que su cliente era un "monstruo frío".

"Fue un proceso difícil, durante el cual incluso se agitó el fantasma de la pena de muerte. Lo otro que queremos decir como defensa es que el retrato que se quiso construir de Nicolás Zepeda, de un monstruo, frío, tampoco fue acogido por el tribunal. Ahora llega el momento de la reflexión para ver lo que viene ahora", expresó.

Tras la condena, Zepeda tenía un plazo de 10 días para apelar a la determinación, pero el mismo día tomó la decisión de hacerlo, por lo que habrán nuevos juicios del caso entre 2023 y 2024, donde el chileno buscará rebajar su condena.