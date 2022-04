Bancada de diputados DC solicitarán sesión especial tras kilométrico taco en la Ruta 5 Sur que se extendió durante cerca de 15 horas

Un accidente en la Ruta 5 Sur en la altura de Curicó generó una gran congestión que significó un taco kilométrico, el cual perduró durante cerca de 15 horas. Este hecho provocó la reacción de la bancada de diputados DC, quienes solicitarán una sesión especial tras lo ocurrido.

Esta solicitud tiene como objetivo que el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, vaya a la Cámara de Diputados y Diputadas para “explicar la falta de respuesta oportuna de la autoridad y de las concesionarias para hacer frente al taco de más de 12 horas que se registró en la ruta 5 sur debido a un choque múltiple ocurrido a la altura de la región del Maule”.

El diputado DC Eric Aedo señaló que “lo ocurrido es inaceptable y no es posible que durante 12 hora y no se tomaron decisiones oportunas que permitieran terminar con el taco ya que no se ordenó oportunamente que se levantaran las barreras, no se estableció y habilitó una vía alternativa, entre otras medidas, ya que ante emergencias como esta, no hay que esperar el horario de oficina para actuar y el ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Concesiones y las empresas a cargo de las carreteras deben dar muchas explicaciones”.

Además agregó que “por eso queremos que en la sesión especial el ministro nos explique en detalle el porqué de la tardanza en tomar medidas oportunas y eficientes para hacer frente a este taco histórico de más de 12 horas que tantos problemas originó a miles de personas”.

“Nos parece increíble que las autopistas no tengan planes de contingencia eficientes y rápidos para hacer frente a situaciones como esta, porque el que ocurra un accidente en la carretera no es algo extraño y por eso no es aceptable que no se haya actuado de manera más rápida”, indicó el parlamentario.

También añadió que “nos sorprende que el ministerio haya esperado más de 12 horas para tomar la decisión de ordenar a las concesionarias involucradas que levantaran las barreras para de esa manera agilizar el desplazamiento de los vehículos”.

Por su parte, el diputado Felipe Camaño dijo que “esta situación no puede dejarse pasar. Son muchas las respuestas que queremos saber. Queremos conocer los planes de contingencia que se aplicaron; por qué no se trabajó de noche para despejar la carretera y realizar los peritajes; porque no se cortó la barrera divisoria entre ambos sentidos de la carretera para, por ejemplo, dar fluidez a los desplazamientos, por qué recién esta mañana se ordenó levantar las barreras, qué pasará con los peajes que ya se cobraron y un largo etcétera”.

“No puede ser que una autopista concesionada, que cobra peajes de alto valor, no tenga las medidas adecuadas para actuar frente a una emergencia como esta y obligue a las personas a estar 12 horas a bordo de sus autos, en un taco, de noche, con frío, sin alimentos y sin posibilidades de ir al baño”, cerró el congresista Camaño.