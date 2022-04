Chileno Gonzalo Lira reaparece tras haber sido dado por muerto en Ucrania

El chileno Gonzalo Lira reapareció en una transmisión en vivo este viernes con Alex Christoforou para el canal de YouTube "The Duran", a sólo días de haber sido declarado muerto tras perderse su comunicación y rastro desde el pasado viernes 15 de abril.

Lira se encuentra viviendo en carne propia la invasión rusa a Ucrania y afirmó que en Járkov -lugar donde se encuentra- no puede dejar la ciudad por orden de las autoridades locales. En la transmisión, también aseguró haber sido detenido por el Servicio Secreto Ucraniano y que terceras personas usaron sus perfiles de redes sociales.

"Todo lo que se publicó en YouTube, cuenta de Twitter y canal de Telegram después del 15 de abril no lo consideren, no fui yo. No tengo acceso y todavía no lo tengo", manifestó.

En ese sentido, Lira indicó que no tiene acceso a su celular y que creó un correo nuevo para contactar a su familia y cercanos, donde les expresó encontrarse bien. “No tengo mi celular, ni acceso a mi correo electrónico. Me hice uno nuevo y así contacté a mi familia, personas cercanas, y les digo que estoy bien”, complementó.

“Estoy bien. Físicamente estoy bien. No tengo nada que decir públicamente más que estoy bien y gracias por la preocupación”, concluyó.